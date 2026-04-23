Aufwärts-Crash bei Chipaktien | Tesla und Software-Sektor unter Druck.

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *Die Wall Street startet nach der gestrigen Rally schwächer in den Tag, belastet durch steigende Ölpreise und geopolitische Unsicherheiten , während die Berichtssaison eine klare Sektor-Rotation zeigt: Halbleiter bleiben das Zugpferd mit starken Zahlen und angehobenen Ausblicken bei Unternehmen wie Texas Instruments und Lam Research, getragen vom anhaltenden AI-Boom, allerdings mehren sich nach der außergewöhnlich starken Rally Überhitzungssignale und das Chance-Risiko-Verhältnis verschlechtert sich deutlich ; im Gegensatz dazu steht der Software-Sektor unter Druck, mit Gewinnmitnahmen bei ServiceNow und IBM, wo sich eine leicht schwächere Wachstumsdynamik, Margendruck und durch den Nahost-Konflikt verzögerte Deals bemerkbar machen ; zusätzlich sorgt im AI-Infrastruktur-Bereich die Schwäche von Supermicro für Aufmerksamkeit, nachdem Berichte über einen verlorenen Milliardenauftrag von Oracle sowie hohe Lagerbestände bei älteren GPUs kursieren, was auf eine Verschiebung der Nachfrage hindeutet und die Aktie belastet; auch Tesla steht trotz solider Zahlen unter Druck, da die massiv steigenden Investitionen von über 25 Milliarden Dollar die freien Cashflows belasten und Zweifel nähren, ob das Bewertungsniveau gerechtfertigt ist – insgesamt zeigt sich ein Markt, der zwar weiterhin vom AI-Boom getragen wird, aber zunehmend selektiver wird und erste Ermüdungserscheinungen in den heiß gelaufenen Segmenten signalisiert.► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP► Website: https://www.markuskoch.de/► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum*Werbung