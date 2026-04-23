Bitcoin startet Rally im Bärenmarkt: Kommt die Trendwende?

Bitcoin zeigt sich aktuell überraschend stark, obwohl der Markt insgesamt noch schwach ist. Der Kurs ist in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen und greift nun einen zentralen charttechnischen Widerstand an. Doch wie nachhaltig ist diese Bewegung – und könnte der Zyklus-Boden womöglich bereits erreicht sein?

In diesem Video analysiert Alexander Mayer die aktuelle Marktdynamik und ordnet die jüngste Kursentwicklung im Kontext historischer Bitcoin-Zyklen ein. Auffällig ist, dass vor allem große Investoren kaufen, während sich Privatanleger eher zurückhalten.

Darüber hinaus rückt die Geldpolitik erneut in den Fokus, da sie großen Einfluss auf die weitere Entwicklung von Bitcoin haben könnte.