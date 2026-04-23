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DAX® - 200-Tage-Linie im Fokus

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200-Tage-Linie im Fokus

Der Druck auf den DAX® hat in dieser Woche wieder zugenommen. Dennoch verharrt das Aktienbarometer innerhalb der Hoch-Tief-Spanne vom vergangenen Freitag. Per Saldo werden also einmal mehr die zuletzt bereits gewürdigten Signalmarken bestätigt. Gemeint ist einerseits der Taktgeber in Form der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.117 Punkten), deren erneutes Unterschreiten die Chartsituation deutlich verkomplizieren würde. Andererseits fungieren die Hochs vom Juli und Oktober 2025 bei 24.639/24.771 Punkten als wichtiger Signalgeber auf der Oberseite. Wenngleich der Blick heute auf die untere Begrenzung gerichtet ist, bleibt der DAX® zwischen diesen Leitplanken in einer kurzfristigen Seitwärtsphase gefangen. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung in den USA. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) überwiegt der Anteil der Bären unter den amerikanischen Privatanlegern (42,8 %) den der Optimisten (31,7 %) weiterhin deutlich. Die Stimmung ist zudem „gedämpfter“ als im langfristigen historischen Durchschnitt. Unter dem Strich bleibt es also bei einer „eher gehassten Rally“ bzw. der klassischen „wall of worry“, was z. B. der Nasdaq-100® gestern für ein neues Allzeithoch (26.942 Punkte) nutzte.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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