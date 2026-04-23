Dax dürfte niedriger starten - Bilanzen im Blick

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 23. ⁠Apr (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Mittwoch hatte er 0,3 Prozent auf 24.194 Punkte verloren. Angesichts der unsicheren Aussichten über den Fortgang ‌der Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran hatten die Anleger vorsichtig agiert. An der Wall Street ging es ⁠nach einer ⁠zweitägigen Verlustserie am Mittwoch nach oben. In Asien drückten Gewinnmitnahmen den Nikkei-Index am Donnerstag ins Minus.

US-Präsident Donald Trump hatte die Feuerpause mit dem Iran zuletzt auf unbestimmte Zeit verlängert, um weitere Friedensgespräche zu ermöglichen. Ob es zu neuen Verhandlungen ‌kommt, blieb zunächst unklar. In Washington ‌sollen Vertreter Israels und des Libanon zu einer zweiten Gesprächsrunde zusammenkommen. Der Libanon hofft auf eine Verlängerung der brüchigen Waffenruhe zwischen Israel ⁠und der Hisbollah-Miliz. Die zehntägige Feuerpause läuft am Sonntag aus ‌und wurde zuletzt von gegenseitigen ⁠Vorwürfen über Verstöße überschattet.

Auf der Konjunkturseite stehen die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Euro-Zone im Fokus. Die deutsche Wirtschaft dürfte sich trotz der Auswirkungen des Energiepreisschocks weiter ‌in der Wachstumszone halten.

Bei den ⁠Unternehmen läutet SAP die deutsche ⁠Bilanzsaison ein. Das Hauptaugenmerk der Anleger richtet sich auf das wichtige Cloud-Geschäft, dessen Wachstum sich in den vergangenen Quartalen verlangsamt hat. Von SAP befragte Analysten rechnen für den Jahresauftakt mit einem Anstieg dieser Erlöse um 18 Prozent auf 5,87 Milliarden Euro.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 24.194,90

EuroStoxx50 5.906,22

EuroStoxx50-Future 5.863,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 49.490,03 +0,7%

Nasdaq

S&P 500 7.137,90 +1,0%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 58.982,70 -1,0%

Shanghai 4.073,71 -0,8%

Hang Seng 25.879,40 -1,1%

(Bericht ⁠von: Daniela Pegna. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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