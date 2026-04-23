Dax schwächelt zur Eröffnung - Schwindende Iran-Friedenshoffnung

Frankfurt, 23. ⁠Apr (Reuters) - Die stockenden Friedensbemühungen zwischen den USA und dem Iran haben den Dax am Donnerstag belastet. Der deutsche Leitindex verlor zum Handelsstart 0,5 Prozent auf 24.071 Zähler. Die Nervosität der Anleger nehme zu, sagte Thomas Altmann von QC ‌Partners. Denn der Schaden, den dieser Konflikt der Weltwirtschaft zufüge, werde von Tag zu Tag größer. Seit Beginn des Krieges sind die Ölpreise ⁠deutlich in ⁠die Höhe geschnellt, da der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus faktisch zum Erliegen gekommen ist. Etwa ein Fünftel des weltweiten Erdöls und Flüssiggases wurde vor Beginn des Krieges Ende Februar durch die Meerenge transportiert.

Noch ist unklar, ob und wann die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem ‌Iran wieder aufgenommen werden. US-Präsident Donald Trump hatte ‌die Feuerpause mit dem Iran zuletzt auf unbestimmte Zeit verlängert, um weitere Gespräche zu ermöglichen. Die Seeblockade iranischer Häfen im Persischen Golf durch die US-Marine sollte ⁠jedoch fortgesetzt werden. Gleichzeitig beschränkte der Iran weiterhin den Schiffsverkehr durch die Straße ‌von Hormus. Der Preis für das ⁠Nordseeöl Brent kletterte am Donnerstag in der Spitze um 4,2 Prozent auf 105,15 Dollar je Fass.

Auf der Unternehmensseite richteten Anleger ihren Blick auf die in Fahrt kommende Berichtssaison. Die Aktien von Infineon ‌notierten 5,9 Prozent fester und waren ⁠damit stärkster Dax-Wert. Eine Erholung der ⁠Nachfrage hat dem Rivalen STMicroelectronics zu einem Quartalsergebnis über Markterwartungen verholfen. Die Papiere von STMicro schnellten an der Pariser Börse um neun Prozent in die Höhe.

Hierzulande lassen sich SAP nach Börsenschluss in die Bücher schauen. Die Aktien gaben im Vorfeld drei Prozent nach.

Im MDax ging es für RTL knapp zwei Prozent nach oben. Die EU-Wettbewerbsbehörde hat dem TV-Konzern ohne Einschränkungen grünes Licht für die Übernahme des Pay-TV-Senders Sky Deutschland ⁠gegeben.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)