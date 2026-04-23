DAX setzt Verlustserie fort
Der DAX zeigt sich am Donnerstag schwächer und setzt die Verlustserie der vergangenen Tage fort. Auch der Euro Stoxx 50 notiert im Minus. Von den US‑Börsen kommen vorbörslich ebenfalls negative Impulse. In Asien verzeichnete der Nikkei 225 erneut spürbare Verluste.
Makroökonomischer Überblick
Im Zentrum des Tages stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für Deutschland und die Eurozone. Die Frühindikatoren liefern am Vormittag wichtige Hinweise zur konjunkturellen Dynamik im Verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor. Am Nachmittag richten sich die Blicke in die USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe dienen als Taktgeber für die Verfassung des US-Arbeitsmarkts und könnten die Zinserwartungen beeinflussen. Flankiert wird der Handel von einer an Fahrt aufnehmenden Berichtssaison, die punktuell für Bewegung sorgt.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Infineon setzt seine dynamische Bewegung fort. Die Aktie zeigt sich deutlich fester, getragen von positiven Branchensignalen aus dem Halbleitersektor. Optimistische Geschäftsausblicke internationaler Wettbewerber schüren Hoffnungen auf anhaltend robuste Nachfrage, was dem DAX-Schwergewicht zusätzlichen Rückenwind verleiht.
SAP steht ebenfalls im Rampenlicht, allerdings mit gedämpfter Erwartungshaltung. Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Abend ziehen sich Anleger zurück, das Papier zeigt sich schwächer. Die Vorsicht spiegelt weniger fundamentale Zweifel als vielmehr taktische Zurückhaltung vor dem Zahlenwerk wider.
Für Aufsehen sorgt L’Oréal in Paris. Der Kosmetikkonzern überrascht mit einem kräftigen Wachstum im ersten Quartal, besonders in den Kernmärkten USA und China. Die Aktie reagiert mit einem markanten Kurssprung – ein klares Signal für die wiedererstarkte operative Dynamik des Konzerns.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|SAPE SE
|Bull
|UN73XB
|4,08
|104,651847 EUR
|3,57
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6WHR
|10,21
|23188,437774 Punkte
|24,49
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6WHS
|10,15
|23198,456544 Punkte
|24,94
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG60FB
|33,5
|27488,626838 Punkte
|7,23
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG84SP
|48,57
|29003,130643 Punkte
|4,91
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.04.2026; 10:15 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Halliburton Company
|Call
|UN06FC
|5,36
|35,00 USD
|4,48
|16.09.2026
|Tesla, Inc.
|Put
|HD9KA4
|0,34
|300,00 USD
|8,89
|17.06.2026
|Brenntag SE
|Call
|UN0240
|0,25
|65,00 EUR
|8,11
|16.09.2026
|AMD Inc.
|Call
|UG8M6C
|2,84
|295,00 USD
|5,44
|17.06.2026
|American Express Co.
|Call
|HD6SSN
|0,83
|350,00 USD
|12,98
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.04.2026; 10:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|UN2HU7
|1,11
|25807,243187 Punkte
|15
|Open End
|Siemens Energy AG
|Long
|UN4L2T
|9,68
|142,762956 EUR
|5
|Open End
|DAX®
|Long
|UG9VDL
|1,35
|22585,066454 Punkte
|15
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG46FK
|2,24
|948,757941 EUR
|3
|Open End
|Anheuser-Busch InBev N.V.
|Long
|UG75BR
|4,45
|49,705385 EUR
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.04.2026; 10:15 Uhr;
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