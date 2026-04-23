Dax startet deutlich schwächer im Bereich um 24.000 Punkte

Bei deutlich höheren Ölpreisen zeichnet sich im Dax wieder eine klare Korrektur unter 24.000 Punkte ab. US-Präsident Donald Trump gibt dem Iran Berichten zufolge nur noch wenige Tage Zeit für einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges. Teheran sieht sich jedoch mit der Blockade der für die Weltwirtschaft wichtigen Straße von Hormus in einer Position der Stärke.

Vermittlerstaaten, darunter die Türkei, Pakistan und Ägypten, bemühen sich nach Informationen des "Wall Street Journal" fieberhaft, ein neues Treffen der beiden Seiten zu arrangieren, möglicherweise für diesen Freitag. Die USA wie auch der Iran warnten, sie seien bereit, die Kämpfe wieder aufzunehmen.

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USA: Nasdaq mit Rekord

Trotz der weiter unklaren Lage im Iran-Krieg waren die Kurse am Mittwoch an den US-Börsen wieder gestiegen. Während beide Seiten weiter mit gegenseitigen Vorwürfen auffielen, freuten sich die Anleger über die Verlängerung der Feuerpause. Sie mussten auch eine Reihe neuer Geschäftszahlen von Unternehmen auswerten.

Asien: Kein klarer Trend

In Asien ist die positive Dynamik zu Monatsbeginn inzwischen abgeebbt. Nach immensen Mittelzuflüssen schalten die Anleger einen Gang herunter. Für Zurückhaltung sorgt insbesondere, dass weiter keine nachhaltige Öffnung der Straße von Hormus - der im Zuge des Iran-Kriegs im Fokus stehenden Welthandelspassage - in Sicht ist.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 59.514 + 0,28 Prozent Hang Seng 25.947 - 0,35 Prozent CSI 300 4.793 +0,25 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,23 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,04 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,32 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 103,19 USD + 1,28 Dollar WTI 94,22 USD + 1,26 Dollar

Umstufungen von Aktien:

JEFFERIES HEBT SYMRISE AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 70 (69) EUR

JEFFERIES HEBT CRODA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 3500 (3000) PENCE

MORGAN STANLEY SENKT CSX AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 30 USD

(mit Material von dpa-AFX)