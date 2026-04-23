Vorbörse 23.04.2026

Dax startet deutlich schwächer im Bereich um 24.000 Punkte

onvista · Uhr
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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Bei deutlich höheren Ölpreisen zeichnet sich im Dax wieder eine klare Korrektur unter 24.000 Punkte ab. US-Präsident Donald Trump gibt dem Iran Berichten zufolge nur noch wenige Tage Zeit für einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges. Teheran sieht sich jedoch mit der Blockade der für die Weltwirtschaft wichtigen Straße von Hormus in einer Position der Stärke.

Vermittlerstaaten, darunter die Türkei, Pakistan und Ägypten, bemühen sich nach Informationen des "Wall Street Journal" fieberhaft, ein neues Treffen der beiden Seiten zu arrangieren, möglicherweise für diesen Freitag. Die USA wie auch der Iran warnten, sie seien bereit, die Kämpfe wieder aufzunehmen.

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USA: Nasdaq mit Rekord

Trotz der weiter unklaren Lage im Iran-Krieg waren die Kurse am Mittwoch an den US-Börsen wieder gestiegen. Während beide Seiten weiter mit gegenseitigen Vorwürfen auffielen, freuten sich die Anleger über die Verlängerung der Feuerpause. Sie mussten auch eine Reihe neuer Geschäftszahlen von Unternehmen auswerten.

Quartalszahlen
Tesla überrascht mit hohem Gewinn - Aktie springt angestern · 20:14 Uhr · onvista
Tesla überrascht mit hohem Gewinn - Aktie springt an
IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.490+ 0,69Prozent
S&P 5007.137+ 1,05 Prozent
Nasdaq 24.657+ 1,64 Prozent

Asien: Kein klarer Trend

In Asien ist die positive Dynamik zu Monatsbeginn inzwischen abgeebbt. Nach immensen Mittelzuflüssen schalten die Anleger einen Gang herunter. Für Zurückhaltung sorgt insbesondere, dass weiter keine nachhaltige Öffnung der Straße von Hormus - der im Zuge des Iran-Kriegs im Fokus stehenden Welthandelspassage - in Sicht ist.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22559.514+ 0,28 Prozent
Hang Seng25.947- 0,35 Prozent
CSI 3004.793+0,25 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,23- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,04+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,32+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1704- 0,31  Prozent
Dollar in Yen159,55+ 0,45 Prozent
Euro in Yen186,66- 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent103,19 USD+ 1,28 Dollar
WTI94,22 USD+ 1,26 Dollar

Umstufungen von Aktien:

JEFFERIES HEBT SYMRISE AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 70 (69) EUR

JEFFERIES HEBT CRODA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 3500 (3000) PENCE

MORGAN STANLEY SENKT CSX AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 30 USD

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
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Dow Jones
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S&P 500
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US Tech 100
Amazon
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Nikkei
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NASDAQ 100
Eurokurs (Euro / Dollar)
Siemens
Alphabet A
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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Ö
Ölpreis WTI
Siemens Healthineers
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Euro / Yen (Yenkurs)
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Hang Seng
Barclays
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DAX (Kursindex)
$
US Dollar/Japanischer Yen

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