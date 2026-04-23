Devisen: Eurokurs fällt weiter bis unter 1,17 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat seine Kursverluste am Donnerstag fortgesetzt und ist unter 1,17 US-Dollar gefallen. Am Morgen ist die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1693 US-Dollar gefallen, nachdem sie am Vorabend noch knapp über 1,17 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1733 Dollar festgesetzt.

Viele Anleger sind verunsichert wegen des Ausbleibens von neuen Verhandlungen für ein Ende des Iran-Kriegs. Dies sorgte an den Finanzmärkten allgemein für eine trübe Stimmung, die auch den Euro belastet. US-Präsident Donald Trump hat zuletzt den Druck auf den Iran erhöht und gibt dem Land Berichten zufolge nur noch wenige Tage Zeit für einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges.

Im weiteren Handelsverlauf könnten aber auch Konjunkturdaten für Impulse am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung von Einkaufsmanagern in der Eurozone. Wegen des Iran-Kriegs wird am Markt damit gerechnet, dass sich die Stimmung verschlechtert hat./jkr/stk