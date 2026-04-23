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Dividendenkalender heute, 23.04.2026

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Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 23. April 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
Airbus Group (EADS)Endgültiges Dividenden Datum
BAE SystemsEndgültiges ex-Dividenden Datum
CVS HealthVierteljährliches ex-Dividenden Datum
FresnilloEndgültiges ex-Dividenden Datum
HermèsEndgültiges Dividenden Datum
Hewlett Packard EnterpriseVierteljährliches Dividenden Datum
JD.com (ADR)Endgültiges Dividenden Datum
Koninklijke Ahold DelhaizeEndgültiges Dividenden Datum
LEGAL & GENERALEndgültiges ex-Dividenden Datum
Lindt & SprüngliEndgültiges Dividenden Datum
Rolls RoyceEndgültiges ex-Dividenden Datum
SalesforceVierteljährliches Dividenden Datum
Steyr MotorsEndgültiges Dividenden Datum
UBSEndgültiges Dividenden Datum
VinciEndgültiges Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Airbus
Salesforce
Hermès
Rolls Royce
Steyr Motors
Vinci
JD.com (ADR)
UBS
BAE Systems
LEGAL & GENERAL
Lindt & Sprüngli
Fresnillo
Hewlett Packard Enterprise
Koninklijke Ahold Delhaize
CVS Health

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