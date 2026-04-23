dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Schwacher Start wegen hoher Ölpreise

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - ABWÄRTS - Bei deutlich höheren Ölpreisen zeichnet sich im Dax wieder eine klare Korrektur unter 24.000 Punkte ab. US-Präsident Donald Trump gibt dem Iran Berichten zufolge nur noch wenige Tage Zeit für einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges. Teheran sieht sich jedoch mit der Blockade der für die Weltwirtschaft wichtigen Straße von Hormus in einer Position der Stärke. Vermittlerstaaten, darunter die Türkei, Pakistan und Ägypten, bemühen sich nach Informationen des "Wall Street Journal" fieberhaft, ein neues Treffen der beiden Seiten zu arrangieren, möglicherweise für diesen Freitag. Die USA wie auch der Iran warnten, sie seien bereit, die Kämpfe wieder aufzunehmen.

USA: - NASDAQ 100 MIT REKORD - Trotz der weiter unklaren Lage im Iran-Krieg waren die Kurse am Mittwoch an den US-Börsen wieder gestiegen. Während beide Seiten weiter mit gegenseitigen Vorwürfen auffielen, freuten sich die Anleger über die Verlängerung der Feuerpause. Sie mussten auch eine Reihe neuer Geschäftszahlen von Unternehmen auswerten.

ASIEN: - VERLUSTE - In Asien ist die positive Dynamik zu Monatsbeginn inzwischen abgeebbt. Nach immensen Mittelzuflüssen schalten die Anleger einen Gang herunter. Für Zurückhaltung sorgt insbesondere, dass weiter keine nachhaltige Öffnung der Straße von Hormus - der im Zuge des Iran-Kriegs im Fokus stehenden Welthandelspassage - in Sicht ist.

DAX 24.194,90 -0,31% XDAX 24.198,73 +0,62% EuroSTOXX 50 5.906,22 -0,41% Stoxx50 5.060 -0,29% DJIA 49.490,03 +0,69% S&P 500 7.137,90 +1,05% NASDAQ 100 26.937,27 +1,73%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 125,23 -0,22%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1699 -0,05% USD/Yen 159,55 +0,04% Euro/Yen 186,66 -0,01%

BITCOIN:

Bitcoin 77.912 -0,38%

ROHÖL:

Brent 103,19 +1,28 USD WTI 94,22 +1,26 USD