EQS-Adhoc: DF Deutsche Forfait AG: Neues Mitglied des Aufsichtsrats bestellt

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DF Deutsche Forfait AG: Neues Mitglied des Aufsichtsrats bestellt



23.04.2026 / 16:55 CET/CEST

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Köln, 23. April 2026 – Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) hat heute vom Registergericht Köln die Mitteilung erhalten, dass Herr Martin Seeger, Düsseldorf, gemäß § 104 AktG zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt wurde.

Der Aufsichtsrat wird zeitnah zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten und ist damit wieder beschlussfähig.

Der Vorstand

DF Deutsche Forfait AG

Gustav-Heinemann-Ufer 56

50968 Köln

Ansprechpartner AdHoc:

DF Deutsche Forfait AG

Guido Janzen

Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln

T +49 221 97376-61

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