EQS-Adhoc: DF Deutsche Forfait AG: Neues Mitglied des Aufsichtsrats bestellt

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EQS-Ad-hoc: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
DF Deutsche Forfait AG: Neues Mitglied des Aufsichtsrats bestellt

23.04.2026 / 16:55 CET/CEST
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Köln, 23. April 2026 – Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) hat heute vom Registergericht Köln die Mitteilung erhalten, dass Herr Martin Seeger, Düsseldorf, gemäß § 104 AktG zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt wurde.

Der Aufsichtsrat wird zeitnah zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten und ist damit wieder beschlussfähig.

Der Vorstand

DF Deutsche Forfait AG
Gustav-Heinemann-Ufer 56
50968 Köln

Ansprechpartner AdHoc:

DF Deutsche Forfait AG
Guido Janzen
Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln
T +49 221 97376-61

E investor.relations@dfag.de
www.dfag.de

Ende der Insiderinformation

23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DF Deutsche Forfait AG
Gustav-Heinemann-Ufer 56
50968 Köln
Deutschland
Telefon:+49 221 97376 - 0
E-Mail:dfag@dfag.de
Internet:www.dfag.de
ISIN:DE000A2AA204, DE000A1R1CC4,
WKN:A2AA20, A1R1CC
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2314160
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