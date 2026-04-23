EQS-Adhoc: DF Deutsche Forfait AG: Neues Mitglied des Aufsichtsrats bestellt
EQS-Ad-hoc: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
DF Deutsche Forfait AG: Neues Mitglied des Aufsichtsrats bestellt
23.04.2026 / 16:55 CET/CEST
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Köln, 23. April 2026 – Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) hat heute vom Registergericht Köln die Mitteilung erhalten, dass Herr Martin Seeger, Düsseldorf, gemäß § 104 AktG zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt wurde.
Der Aufsichtsrat wird zeitnah zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten und ist damit wieder beschlussfähig.
Der Vorstand
DF Deutsche Forfait AG
Gustav-Heinemann-Ufer 56
50968 Köln
Ansprechpartner AdHoc:
DF Deutsche Forfait AG
Guido Janzen
Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln
T +49 221 97376-61
E investor.relations@dfag.de
www.dfag.de
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DF Deutsche Forfait AG
|Gustav-Heinemann-Ufer 56
|50968 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|+49 221 97376 - 0
|E-Mail:
|dfag@dfag.de
|Internet:
|www.dfag.de
|ISIN:
|DE000A2AA204, DE000A1R1CC4,
|WKN:
|A2AA20, A1R1CC
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2314160
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