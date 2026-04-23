EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Konkurswiderruf bei der Schweizer Tochtergesellschaft

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EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Sonstiges
fox e-mobility AG: Konkurswiderruf bei der Schweizer Tochtergesellschaft

23.04.2026 / 13:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Der Vorstand der fox e-mobility AG gibt bekannt, dass sich ihre Schweizer Tochtergesellschaft, Fox Automotive Switzerland AG, ab sofort nicht mehr im Konkurs befindet und die satzungsmässige Geschäftstätigkeit der Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Fahrzeugen (MIA) fortgesetzt wird.

Der 2025 im provisorischen Nachlassverfahren angeordnete Konkurs wurde am 20.April 2026 vom Kantonsgericht Trogen am 20.April 2026 rechtskräftig widerrufen (Art. 195 SchKG).

Die Fox Automotive Switzerland AG ist wieder uneingeschränkt verfügungsberechtigte Eigentümerin des gesamten MIA Know-how einschliesslich der registrierten Patente, Marken und Designs sowie der Konstruktionsdaten und Entwicklungspläne.

Damit kann jetzt auch die bereits von der Generalversammlung und dem Verwaltungsrat vorbereitete Erhöhung des Aktienkapitals der Fox Automotive Switzerland AG von CHF 105.500 um CHF 894.500 auf CHF 1.000.000 (eingeteilt in 1 Mio Aktien zum Nennwert von CHF 1) in den nächsten Tagen durchgeführt werden; die Leistung der Einlage erfolgt durch Verrechnung mit den Forderungen sämtlicher Gläubiger (debt-equity swap).

Bei der fox e-mobility AG erfolgt wegen des Wegfalls des Konkurses bei der Tochtergesellschaft gemäss § 253 Abs.5 HGB für das Geschäftsjahr 2026 eine steuerneutrale Erhöhung des Beteiligungswerts der Tochtergesellschaft von EUR 6,5 Mio. (Geschäftsjahr 2025) auf EUR 36,75 Mio. (50% des Bilanzwertes 2023).

Ende der Insiderinformation

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:fox e-mobility AG
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.fox-em.com
ISIN:DE000A40ZV71
WKN:A40ZV7
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Tradegate BSX
EQS News ID:2313908
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