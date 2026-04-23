EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Konkurswiderruf bei der Schweizer Tochtergesellschaft

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fox e-mobility AG: Konkurswiderruf bei der Schweizer Tochtergesellschaft



23.04.2026 / 13:02 CET/CEST

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Der Vorstand der fox e-mobility AG gibt bekannt, dass sich ihre Schweizer Tochtergesellschaft, Fox Automotive Switzerland AG, ab sofort nicht mehr im Konkurs befindet und die satzungsmässige Geschäftstätigkeit der Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Fahrzeugen (MIA) fortgesetzt wird.

Der 2025 im provisorischen Nachlassverfahren angeordnete Konkurs wurde am 20.April 2026 vom Kantonsgericht Trogen am 20.April 2026 rechtskräftig widerrufen (Art. 195 SchKG).

Die Fox Automotive Switzerland AG ist wieder uneingeschränkt verfügungsberechtigte Eigentümerin des gesamten MIA Know-how einschliesslich der registrierten Patente, Marken und Designs sowie der Konstruktionsdaten und Entwicklungspläne.

Damit kann jetzt auch die bereits von der Generalversammlung und dem Verwaltungsrat vorbereitete Erhöhung des Aktienkapitals der Fox Automotive Switzerland AG von CHF 105.500 um CHF 894.500 auf CHF 1.000.000 (eingeteilt in 1 Mio Aktien zum Nennwert von CHF 1) in den nächsten Tagen durchgeführt werden; die Leistung der Einlage erfolgt durch Verrechnung mit den Forderungen sämtlicher Gläubiger (debt-equity swap).

Bei der fox e-mobility AG erfolgt wegen des Wegfalls des Konkurses bei der Tochtergesellschaft gemäss § 253 Abs.5 HGB für das Geschäftsjahr 2026 eine steuerneutrale Erhöhung des Beteiligungswerts der Tochtergesellschaft von EUR 6,5 Mio. (Geschäftsjahr 2025) auf EUR 36,75 Mio. (50% des Bilanzwertes 2023).

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Sprache: Deutsch Unternehmen: fox e-mobility AG Königsallee 61 40215 Düsseldorf Deutschland Internet: www.fox-em.com ISIN: DE000A40ZV71 WKN: A40ZV7 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Tradegate BSX EQS News ID: 2313908

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