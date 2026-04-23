EQS-Adhoc: Gateway Real Estate AG verschiebt Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2025

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EQS-Ad-hoc: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e): Jahresabschluss / Verschiebung der Veröffentlichung
Gateway Real Estate AG verschiebt Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2025

23.04.2026 / 15:17 CET/CEST
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Gateway Real Estate AG verschiebt Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2025

Berlin, 23. April 2026. Die Gateway Real Estate AG („Gesellschaft“ – WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7) hat heute nach interner Prüfung und in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer beschlossen, die Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2025 zu verschieben. Die Gesellschaft erwartet, den geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 im Juni 2026 veröffentlichen zu können.

An den am 31. März 2026 veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 hält die Gesellschaft fest.

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Sven Annutsch
Hardenbergstr. 28a
10623 Berlin

T +49 (0) 30 40 363 47 – 0
F +49 (0) 30 40 363 47 99
E-Mail: sven.annutsch@gateway-re.de

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Sprache:Deutsch
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E-Mail:info@gateway-re.de
Internet:www.gateway-re.de
ISIN:DE000A0JJTG7
WKN:A0JJTG
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