EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: Emission einer Wandelschuldverschreibung 2026/2030 im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 6.600.000

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pferdewetten.de AG: Emission einer Wandelschuldverschreibung 2026/2030 im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 6.600.000



23.04.2026 / 13:41 CET/CEST

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pferdewetten.de: Emission einer Wandelschuldverschreibung 2026/2030 im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 6.600.000

Düsseldorf, 23. April 2026 – Vorstand und Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) haben unter teilweiser Ausnutzung der Hauptversammlungsermächtigung vom 15. August 2025 beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 6.600.000,00 eingeteilt in bis zu 6.600 unter sich gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 zu begeben.

Im Juni 2025 hat die Gesellschaft bereits angekündigt, die Begebung einer neuen Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5 Mio. gegen Sacheinlage von Forderungen gegen die Gesellschaft aus bestehenden Finanzverbindlichkeiten zu planen.

Nunmehr sollen bis zu 5.482 der neuen Schuldverschreibungen gegen Sacheinlage ausgegeben werden und weitere bis zu 1.113 Schuldverschreibungen gegen Bareinlage, unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre.

Die Bedingungen der neuen Anleihe entsprechen im Wesentlichen den geänderten Bedingungen der Anleihe 2023 und der Anleihe 2024, mit denen die neue Anleihe zu einer einheitlichen Anleihe zusammengefasst werden soll.

Mitteilende Person:

Christian Gruber, Vorstandsvorsitzender

Kontakt:

pferdewetten.de AG

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