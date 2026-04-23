EQS-AFR: 029 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 029 Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
029 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.04.2026 / 07:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die 029 Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://www.029-group.com/de/investor-relations

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://www.029-group.com/investor-relations

23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:029 Group SE
Kurfürstendamm 14
10179 Berlin
Deutschland
Internet:www.029-group.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2313470 23.04.2026 CET/CEST

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