EQS-AFR: Aumann AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aumann AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Aumann AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.04.2026 / 11:53 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Aumann AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026

Ort:

https://www.aumann.com/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026

Ort:

https://www.aumann.com/en/investor-relations/financial-reports/

23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Aumann AG
Dieselstraße 6
48361 Beelen
Deutschland
Internet:www.aumann.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

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