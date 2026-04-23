EQS-AFR: Aumann AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aumann AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Aumann AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
23.04.2026 / 11:53 CET/CEST
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Hiermit gibt die Aumann AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026
Ort:
https://www.aumann.com/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026
Ort:
https://www.aumann.com/en/investor-relations/financial-reports/
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Aumann AG
|Dieselstraße 6
|48361 Beelen
|Deutschland
|Internet:
|www.aumann.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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