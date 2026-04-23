EQS-AFR: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.04.2026 / 08:53 CET/CEST

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Hiermit gibt die Bijou Brigitte modische Accessoires AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://group.bijou-brigitte.com/wp-content/uploads/2026/04/Jahresabschluss_2025.pdf

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://group.bijou-brigitte.com/wp-content/uploads/2026/04/Geschaeftsbericht_2025.pdf

23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Bijou Brigitte modische Accessoires AG Poppenbütteler Bogen 1 22399 Hamburg Deutschland Internet: www.group.bijou-brigitte.com

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