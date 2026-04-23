EQS-AFR: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
23.04.2026 / 08:53 CET/CEST
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Hiermit gibt die Bijou Brigitte modische Accessoires AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://group.bijou-brigitte.com/wp-content/uploads/2026/04/Jahresabschluss_2025.pdf
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://group.bijou-brigitte.com/wp-content/uploads/2026/04/Geschaeftsbericht_2025.pdf
23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bijou Brigitte modische Accessoires AG
|Poppenbütteler Bogen 1
|22399 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.group.bijou-brigitte.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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