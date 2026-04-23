EQS-AFR: Bitwise Europe GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bitwise Europe GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Bitwise Europe GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
23.04.2026 / 17:22 CET/CEST
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Hiermit gibt die Bitwise Europe GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026
Ort:
https://bitwiseinvestments.eu/de/resources/#Documents
23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bitwise Europe GmbH
|Thurn- und Taxis Platz 6
|60313 Frankfurt am Main
|Deutschland
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