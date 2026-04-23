EQS-AFR: Bitwise Europe GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bitwise Europe GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Bitwise Europe GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.04.2026 / 17:22 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Bitwise Europe GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026

Ort:

https://bitwiseinvestments.eu/de/resources/#Documents

23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bitwise Europe GmbH
Thurn- und Taxis Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Ende der MitteilungEQS News-Service

2314040 23.04.2026 CET/CEST

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