EQS-AFR: Bitwise Europe GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bitwise Europe GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Bitwise Europe GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.04.2026 / 17:22 CET/CEST

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Hiermit gibt die Bitwise Europe GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026

Ort:

https://bitwiseinvestments.eu/de/resources/#Documents

23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Bitwise Europe GmbH Thurn- und Taxis Platz 6 60313 Frankfurt am Main Deutschland

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