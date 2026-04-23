EQS-AFR: DDA ETP GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DDA ETP GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

DDA ETP GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.04.2026 / 16:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die DDA ETP GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://data.dda-group.com/DDA+ETP+GmbH/Financial+Statements/2025_DDA_ETP_GmbH_fs31122025_HGB_DE.pdf

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Sprache: Deutsch Unternehmen: DDA ETP GmbH Neue Mainzer Straße 66-68 60311 Frankfurt am Main Deutschland Internet: https://deutschedigitalassets.com

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