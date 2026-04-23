EQS-AFR: FamiCord AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FamiCord AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
FamiCord AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
23.04.2026 / 13:33 CET/CEST
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Hiermit gibt die FamiCord AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://ir.famicord.com/de/financial-report/2025-de/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://ir.famicord.com/de/financial-report/2025-de/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://ir.famicord.com/financial-report/2025/
23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FamiCord AG
|Perlickstr. 5
|04103 Leipzig
|Deutschland
|Internet:
|www.famicord.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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