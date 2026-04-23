EQS-AFR: FamiCord AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FamiCord AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

FamiCord AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.04.2026 / 13:33 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die FamiCord AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.famicord.com/de/financial-report/2025-de/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.famicord.com/de/financial-report/2025-de/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.famicord.com/financial-report/2025/

23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: FamiCord AG Perlickstr. 5 04103 Leipzig Deutschland Internet: www.famicord.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2313918 23.04.2026 CET/CEST