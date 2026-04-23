EQS-AFR: Gateway Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gateway Real Estate AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gateway Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.04.2026 / 15:23 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Gateway Real Estate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026

Ort:

https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026

Ort:

https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026

Ort:

https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026

Ort:

https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Gateway Real Estate AG
Hardenbergstraße 28a
10623 Berlin
Deutschland
Internet:www.gateway-re.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2314032 23.04.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
GATEWAY REAL ESTATE

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Verluste mit Aktien
Wann du auf Steuererstattungen hoffen kannstheute, 07:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Die VW-Aktie steht vor der nächsten großen Bewegunggestern, 13:25 Uhr · onvista
Möglicher Deal
Fusion mit T-Mobile US? Was T-Aktionäre wissen müssengestern, 13:09 Uhr · onvista
Alle Premium-News