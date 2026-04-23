EQS-AFR: Hawesko Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Hawesko Holding SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hawesko Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.04.2026 / 11:26 CET/CEST

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Hiermit gibt die Hawesko Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://www.hawesko-holding.com/investor-relations/geschaftsbericht

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://www.hawesko-holding.com/investor-relations/geschaftsbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://www.hawesko-holding.com/investor-relations/geschaftsbericht

23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Hawesko Holding SE Große Elbstraße 145 d 22767 Hamburg Deutschland Internet: www.hawesko-holding.com

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