EQS-AFR: Logwin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Logwin AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Logwin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



23.04.2026 / 09:34 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Logwin AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://www.logwin-logistics.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://www.logwin-logistics.com/company/investors/financial-reports

23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Logwin AG an de Längten 5 6776 Grevenmacher Luxemburg Internet: www.logwin-logistics.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2313768 23.04.2026 CET/CEST