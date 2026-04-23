EQS-AFR: Readcrest Capital AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Readcrest Capital AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Readcrest Capital AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.04.2026 / 18:30 CET/CEST

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Hiermit gibt die Readcrest Capital AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://www.readcrest.com/de/investor-relations?nachrichten_art=finanzberichte

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 21.05.2026

Ort:

https://www.readcrest.com/de/investor-relations?nachrichten_art=finanzberichte

23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Readcrest Capital AG Schopenstehl 22 20095 Hamburg Deutschland Internet: www.readcrest.com

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