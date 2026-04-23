EQS-AFR: Readcrest Capital AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Readcrest Capital AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Readcrest Capital AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
23.04.2026 / 18:30 CET/CEST
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Hiermit gibt die Readcrest Capital AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://www.readcrest.com/de/investor-relations?nachrichten_art=finanzberichte
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 21.05.2026
Ort:
https://www.readcrest.com/de/investor-relations?nachrichten_art=finanzberichte
23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Readcrest Capital AG
|Schopenstehl 22
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.readcrest.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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