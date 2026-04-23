EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Wacker Neuson SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



23.04.2026 / 15:20 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Wacker Neuson SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://wackerneusongroup.com/investor-relations#c658

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://wackerneusongroup.com/en/investor-relations#c5971

23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Wacker Neuson SE Preußenstr. 41 80809 München Deutschland Internet: www.wackerneusongroup.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2314100 23.04.2026 CET/CEST