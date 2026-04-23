EQS-AFR: Your Family Entertainment AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Your Family Entertainment AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Your Family Entertainment AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.04.2026 / 13:58 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Your Family Entertainment AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://www.yfe.tv

23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Your Family Entertainment AG
Türkenstraße 87
80799 München
Deutschland
Internet:www.yfe.tv
Ende der MitteilungEQS News-Service

2313940 23.04.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Your Family Entertainment

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Verluste mit Aktien
Wann du auf Steuererstattungen hoffen kannstheute, 07:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Die VW-Aktie steht vor der nächsten großen Bewegunggestern, 13:25 Uhr · onvista
Möglicher Deal
Fusion mit T-Mobile US? Was T-Aktionäre wissen müssengestern, 13:09 Uhr · onvista
Alle Premium-News