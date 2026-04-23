EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Aktualisierung der Erstmeldung vom 09.03.2026. Es wird keine Übertragung der als Vergütungsbestandteil im Rahmen der Vorstandsvergütung ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.04.2026 / 18:08 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Arne
|Nachname(n):
|Schneider
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Berichtigung
|Aktualisierung der Erstmeldung vom 09.03.2026. Die zugeteilten Aktien werden in Bar ausgeglichen und nicht übertragen.
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Elmos Semiconductor SE
b) LEI
|529900UMKKDCAP4P4H63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005677108
b) Art des Geschäfts
|Aktualisierung der Erstmeldung vom 09.03.2026. Es wird keine Übertragung der als Vergütungsbestandteil im Rahmen der Vorstandsvergütung zugeteilten 19.500 Aktien erfolgen. Diese zugeteilten Aktien werden in Bar ausgeglichen.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|09.04.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.elmos.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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