EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: DI René Knapp, Kauf

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.04.2026 / 12:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:DI
Vorname:René
Nachname(n):Knapp

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

UNIQA Insurance Group AG

b) LEI

529900OOW8ELHOXWZP82 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000821103

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
15,86 EUR1.118 Stück
15,88 EUR1.295 Stück
15,90 EUR2.587 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
15,8859 EUR5.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

22.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Wiener Börse AG
MIC:XVIE

23.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21
1029 Wien
Österreich
Internet:www.uniqagroup.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104502 23.04.2026 CET/CEST

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