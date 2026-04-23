EQS-News: Changan Group treibt globale Strategie mit "1+4+4+5"-Rahmenkonzept voran und strebt 600 Milliarden RMB Umsatz bis 2030 an

EQS-News: Chongqing Changan Automobile Co., Ltd. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Changan Group treibt globale Strategie mit "1+4+4+5"-Rahmenkonzept voran und strebt 600 Milliarden RMB Umsatz bis 2030 an



23.04.2026 / 04:45 CET/CEST

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Die Gruppe hat sich sechs große Sprünge und fünf Verdopplungsziele gesetzt: 600 Milliarden RMB Umsatz und 1,5 Millionen Verkäufe in Übersee bis 2030.

CHONGQING, China, 23. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Changan Group hat am 21. April 2026 in Chongqing ihre globale Strategievorstellung und ihre globale Partnerkonferenz abgehalten und dabei vor rund 700 Delegierten ihren strategischen Rahmen "1+4+4+5" vorgestellt. Die Strategie stärkt den Vast Ocean Plan der Gruppe und bringt ihn mit einem klaren Ziel voran: bis zum Jahr 2030 in die Top Ten der globalen Automobilindustrie aufzusteigen und einen Umsatz von 600 Milliarden RMB zu erreichen.

Die Strategie "1+4+4+5" basiert auf einer Vision: Aufbau eines Weltklasse-Automobilkonzerns mit globaler Wettbewerbsfähigkeit und einheimischen Kerntechnologien. Sie besteht aus vier Säulen: Fahrzeuge, Komponenten, Dienstleistungen und Ökosysteme der nächsten Generation; und vier Prioritäten für die Umgestaltung: Intelligenz, grüne Entwicklung, Globalisierung und Integration.

Auf der Grundlage eines zweistufigen Zehnjahresplans strebt die Gruppe bis 2030 eine fünffache Verdoppelung an: Absatz von Fahrzeugen mit neuer Energie (NEV), Absatz von Fahrzeugen in Übersee, Gesamteinnahmen, Gesamtgewinn und Markenwert. Konkrete Ziele für 2030 sind 2,4 Millionen NEV-Verkäufe, 1,5 Millionen Fahrzeugverkäufe in Übersee, 600 Milliarden RMB Umsatz und 200 Milliarden RMB Markenwert, was Changan einen Platz unter den 500 einflussreichsten Marken der Welt einbringt.

"Wir treten heute in eine bemerkenswerte neue Ära ein, die von tiefgreifenden Veränderungen und noch nie dagewesenen Möglichkeiten geprägt ist. Jeder Wandel schafft die Voraussetzungen für eine neue Generation von Weltklasseunternehmen. Die Changan-Gruppe wird sich weiterhin für die gemeinsame Entwicklung und den gemeinsamen Wohlstand einsetzen und mit unseren Industriepartnern mit einem Ziel und einer Richtung zusammenarbeiten, Seite an Seite, während wir uns vorwärts bewegen."

- Zhu Huarong, Vorsitzender, Changan-Gruppe

Sechs große Sprünge

Um die Strategie voranzutreiben, hat Changan sechs große Sprünge definiert, von denen jeder eine messbare Veränderung darstellt:

Der Experience Leap markiert den Übergang vom eindimensionalen intelligenten Fahren zur vollständigen Fahrzeugintelligenz, die von SDA Intelligence unterstützt wird.

Der Power Leap bewegt sich von traditioneller Energie hin zu umweltfreundlichen und hocheffizienten Lösungen und strebt bis 2027 den Carbon Peak an.

Der Scale Leap steigert das Wachstum aus mehreren Quellen durch die Verdoppelung der NEV- und Übersee-Verkäufe.

Der Ökosystem-Sprung führt von "große Industrie, kleines Ökosystem" zu "große Industrie, großes Ökosystem".

Der System Leap verlagert sich vom traditionellen Management zur modernen globalen Governance.

Der Value Leap treibt den vollständigen Übergang zu einem intelligenten, kohlenstoffarmen Mobilitäts-Technologieunternehmen voran.

Globalisierung: Drei große Pläne

Im Rahmen dieser Strategie verfolgt Changan drei zentrale Pläne: den Grünen Plan, den Intelligenten Plan und den Plan für das weite Meer. Gemeinsam beschleunigen sie die Entwicklung des Unternehmens zu einem führenden Anbieter von intelligenten, kohlenstoffarmen Mobilitätstechnologien.

Der Grüne Plan stärkt die wichtigsten NEV-Technologien und bezieht die Nachhaltigkeit in den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge ein. Der Intelligent Plan bietet hochsichere intelligente Mobilitätslösungen.

Der Vast Ocean Plan setzt sich für eine umfassende Marken- und Industrieglobalisierung ein, die von langfristiger Entwicklung, Lokalisierung, Systematisierung und integrierten ESG-Prinzipien geleitet wird.

Fundamente

Die Strategie ruht auf einem soliden Fundament. Im Jahr 2025 verkaufte die Changan Group 2,913 Millionen Fahrzeuge, 8,5 % mehr als im Vorjahr, wobei der NEV-Absatz 1,1 Millionen Einheiten überstieg. In 14 aufeinanderfolgenden Jahren belegte es den ersten Platz bei der Bewertung des National Enterprise Technology Center in China. Sein weltweites F&E-Team mit 24.000 Mitarbeitern hält 20.935 Patente (davon 71 % Erfindungspatente) und hat zu 408 Industriestandards beigetragen.

Changan ist in 118 Ländern mit 1.124 Verkaufsstellen tätig und verfügt über 22 Produktionsstätten in Übersee mit einer Jahreskapazität von 350.000 Einheiten. Im März 2026 erreichte es erstmals einen monatlichen Absatz von über 100.000 Einheiten in Übersee. Mit soliden Fortschritten und klaren Zielen bewegt sich die Changan-Gruppe stetig auf ihre globalen Ambitionen für 2030 zu.

Website: www.globalchangan.com

X (Twitter): @globalchangan

Instagram, Facebook, Youtube und TikTok: @changanautomobile

Cision

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