EQS-News: CHAPTERS Group AG erhöht ihre 7,00 % Inhaberschuldverschreibung 2025/2030 um EUR 10 Mio. auf ein Gesamtvolumen von EUR 82 Mio. – Rahmen erlaubt Aufstockungen bis zu EUR 100 Mio.

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

CHAPTERS Group AG erhöht ihre 7,00 % Inhaberschuldverschreibung 2025/2030 um EUR 10 Mio. auf ein Gesamtvolumen von EUR 82 Mio. – Rahmen erlaubt Aufstockungen bis zu EUR 100 Mio.



23.04.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die CHAPTERS Group AG („CHAPTERS") hat erfolgreich eine Aufstockung ihrer Inhaberschuldverschreibung 2025/2030 (ISIN DE000A4DFK32, WKN A4DFK3) im Wege einer Privatplatzierung mit einem Volumen von EUR 10 Mio. durchgeführt und damit den ausstehenden Gesamtbetrag auf EUR 82 Mio. erhöht.

Die Schuldverschreibungen sind unbesichert und tragen einen festen Kupon von 7,00 % p.a., zahlbar halbjährlich am 8. Februar und 8. August. Sie wurden am 8. August 2025 zum Nennwert ausgegeben und werden am 8. August 2030 zum Nennwert zurückgezahlt.

Die Emission ist als Rahmenanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 100 Mio. strukturiert. CHAPTERS kann daher weitere Schuldverschreibungen zu identischen Konditionen ausgeben („Tap Issues") und diese mit der bestehenden Serie konsolidieren. Die Aufstockung wurde zu 97 % begeben.

Die Einbeziehung der zusätzlichen Schuldverschreibungen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse wurde beantragt.

23.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: CHAPTERS Group AG Falkenried 29 20251 Hamburg Deutschland Telefon: + 49 (0) 40 / 20 95 02 69 Fax: + 49 (0) 40 / 20 96 87 92 E-Mail: ir@chaptersgroup.com Internet: www.chaptersgroup.com ISIN: DE0006618309, DE000A254TL0 WKN: 661830, A254TL Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2313436

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2313436 23.04.2026 CET/CEST