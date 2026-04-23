EQS-News: Die CHAPTERS Group AG lädt Investoren zum Capital Markets Day ein

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EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag
Die CHAPTERS Group AG lädt Investoren zum Capital Markets Day ein

23.04.2026 / 13:00 CET/CEST
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Die CHAPTERS Group AG lädt Investoren herzlich zu ihrem Capital Markets Day am 15. Juli 2026 ein.

Ein Blick in den Maschinenraum von CHAPTERS

Der Capital Markets Day bietet Investoren einen dezidierten Einblick, wie CHAPTERS operativ arbeitet, Kapital allokiert und Wert über ihr Portfolio an Mission-Critical-Unternehmen schafft.

Das Management wird die gruppenweite Akquisitionsstrategie, das Wertschöpfungsmodell („Manuscript Method") sowie die umfassende KI-Strategie von CHAPTERS vorstellen. Präsentationen werden vom CHAPTERS Management sowie ausgewählter Portfoliounternehmen gehalten.

Der Tag richtet sich an alle, die nicht nur verstehen wollen, was CHAPTERS ausmacht, sondern wie wir denken.

Datum: Mittwoch, 15. Juli 2026
Format: In-Person, Hamburg
Anmeldung: ir@chaptersgroup.com

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