EQS-News: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) gibt einen Gesamtbestand von 336 Millionen US-Dollar bekannt, darunter 90 Millionen US-Dollar in OpenAI, 25 Millionen US-Dollar in MrBeast, mehr als 11.000 ETH-Coins und über 283 Millionen WLD-Token

EQS-News: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) / Schlagwort(e): Produkteinführung

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) gibt einen Gesamtbestand von 336 Millionen US-Dollar bekannt, darunter 90 Millionen US-Dollar in OpenAI, 25 Millionen US-Dollar in MrBeast, mehr als 11.000 ETH-Coins und über 283 Millionen WLD-Token



23.04.2026 / 07:25 CET/CEST

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Zusammensetzung der Finanzmittel von Eightco zum 20. April 2026: 90 Mio. USD an OpenAI-Anteilen, 25 Mio. USD an Beast-Industries- Anteilen, 11.068 ETH, 283 Millionen WLD-Bestände sowie 118 Mio. USD an Barmitteln und Barmitteläquivalenten

World löst das Problem des „doppelten Menschen" in einer Welt, in der Deepfakes und Agenten immer weiter um sich greifen

World und Tools For Humanity (TFH) stellen beim „World Lift Off"-Event neue Funktionen vor und erweitern „Proof of Human" um Face Auth, Deep Face, Credentials und das Concert Kit

World kündigt neue Implementierungen dieser Funktionen mit Zoom, Docusign, Tinder, Browserbase, Exa, Okta und Vercel an

World stellt außerdem AgentKit vor, ein Entwickler-Toolkit, das einen kryptografischen Nachweis dafür liefern soll, dass ein KI-Agent von einem verifizierten, eindeutigen Menschen gesteuert wird.

Eightco bietet einen öffentlichen Marktzugang zu den innovativsten privaten Unternehmen wie OpenAI und Beast Industries

EASTON, Pennsylvania, 23. April 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) („Eightco" oder „das Unternehmen") hat heute einen aktuellen Überblick über sein Gesamtportfolio gegeben und dabei insbesondere auf den Ausbau seiner Positionen im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie auf strategische Investitionen in führende private Technologieunternehmen hingewiesen.

ORBS Holdings & Key Metrics

Mit Stand 20. April 2026, 17:00 Uhr ET, umfasst das Vermögen von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar in OpenAI, eine Investition in Höhe von 25 Millionen US-Dollar in Beast Industries, 283.452.700 Worldcoin (WLD) zu einem Preis von 0,27 US-Dollar pro WLD (laut Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH-Coins) sowie insgesamt 118 Millionen US-Dollar an Bargeld und Stablecoins, was einem Gesamtvermögen von etwa 336 Millionen US-Dollar entspricht.

Die Veranstaltung World Lift Off fand am 17. April statt, und es wurden zahlreiche Produkte und neue Funktionen vorgestellt. Zu den wichtigsten Neuankündigungen gehören:

Aktualisierungen des World-ID-Protokolls

Neue Partner: Zoom, Docusign, Tinder, Browserbase, Exa, Okta und Vercel

Neue Funktionen zusätzlich zu „Proof of Human", „Face Auth", „Deep Face and Credentials" und „Concert Kit"

Diese bringen „Proof of Human" auf weitere Plattformen, auf denen Menschen Kontakte knüpfen, arbeiten und spielen

Erweiterte Anwendungsfälle: Vom Schutz vor Deepfakes bis hin zu botresistenter Governance

Der Bedarf an „World" und „Proof of Human" sowie die entsprechenden Anwendungsfälle nehmen im Jahr 2026 rasant zu. „Mehr als 50 % aller Inhalte im Internet werden mittlerweile von KI generiert", sagte Sam Altman, CEO von OpenAI und Mitbegründer von Tools for Humanity, während der World Lift Off-Keynote am 17. April 2026.

„Die Verhinderung von ‚Double Human' ist wohl das zentrale Problem, mit dem die digitale Wirtschaft heute konfrontiert ist", sagte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine, Forschungsleiter bei Fundstrat und Vorstandsmitglied von Eightco. „Indem wir die Authentizität unserer Interaktionen überprüfen können, kann die Welt immer leistungsfähigere Technologien positiv nutzen und gleichzeitig das Vertrauen aufrechterhalten."

„Wir können auch die schädlichsten Risiken vermeiden, die mit den wachsenden Fähigkeiten von Agentensystemen einhergehen", fuhr Lee fort. „Schließlich bestand einer der primären Anwendungsfälle von digitalen Assets und Blockchains darin, das Problem der ‚doppelten Ausgabe' zu verhindern, und nun verhindert Proof of Human das Problem des ‚doppelten Menschen'."

Insbesondere stellten World und TFH auch AgentKit vor. Dieses Entwickler-Toolkit wurde entwickelt, um einen kryptografischen Nachweis zu liefern, dass ein KI-Agent von einem verifizierten, eindeutigen Menschen betrieben wird. Mit anderen Worten: Während die Agent-Wirtschaft wächst, bietet AgentKit eine Vertrauensschicht, indem es sicherstellt, dass dieser Agent von einer verifizierten und eindeutigen Person benannt wurde.

Eightco basiert auf drei Megatrends, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden, darunter: künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Economy, mit direkten Positionen in jedem dieser Bereiche über OpenAI (27 % der ORBS-Bilanz), Worldcoin (23 %) und Beast Industries (7 %).

Digitale Identität - WLD Token

Eightco hält über 283 Millionen WLD, was etwa 9 % des zirkulierenden Angebots entspricht – die größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position, die etwa 23 % der Eightco-Kassenbestände ausmacht.

Bots und automatisierter Datenverkehr machen mittlerweile rund 58 % der weltweiten Webanfragen aus, haben damit offiziell die Mehrheit erreicht und werden 2026 mit der zunehmenden Verbreitung von Agenten weiter rapide ansteigen. Da Bots Menschen im Internet zahlenmäßig übertreffen, wird der „Proof-of-Human" schnell zu einer unverzichtbaren Infrastruktur.

Worldcoin ist der native Token von World, einem globalen „Proof-of-Human"-Netzwerk, das von Tools for Humanity (mitbegründet von Sam Altman und Alex Blania) aufgebaut und von der World Foundation verwaltet wird. Sein Orb-Gerät stellt eine datenschutzkonforme World ID aus, die verifiziert, dass ein Nutzer ein einzigartiger Mensch und kein KI-Agent ist.

Künstliche Intelligenz - OpenAI

Eightco hält OpenAI-Anteile im Wert von 90 Millionen US-Dollar, was etwa 27 % der Treasury-Vermögenswerte entspricht – eine der höchsten offengelegten OpenAI-Konzentrationen aller börsennotierten Vehikel.

ChatGPT, die Verbraucher-App von OpenAI, hat offiziell den ersten Platz im Bereich Verbraucher-KI erobert und Anfang 2026 TikTok, Instagram und Facebook bei den monatlichen weltweiten Downloads überholt (Sensor Tower), was sie zur am schnellsten wachsenden Verbraucher-App des Jahres macht.

Creator Economy — Beast Industries

Eightco hält Anteile an Beast Industries im Wert von 18 Millionen US-Dollar mit einer zusätzlichen zukünftigen Verpflichtung von 7 Millionen US-Dollar, also insgesamt 25 Millionen US-Dollar, was etwa 7 % der Treasury-Vermögenswerte entspricht.

Beast Industries war das erste von Creators geführte Unternehmen, das eine private Bewertung von 5,2 Milliarden US-Dollar überschritt, mit einer kombinierten Follower-Basis von über 500 Millionen über alle Plattformen hinweg. Da KI die Erstellung von Inhalten zur Massenware macht und Vertrieb sowie das Vertrauen des Publikums zu knappen Gütern werden, verfügt Beast Industries über eine der weltweit größten Reichweiten im Direct-to-Consumer-Bereich.

Informationen zu Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft, die eine einzigartige Worldcoin (WLD)-Treasury-Strategie verfolgt und Anlegern über einen einzigen Ticker Zugang zu drei der prägenden Trends dieses Zyklus bietet: künstliche Intelligenz durch ihre Beteiligung an OpenAI vor dem Börsengang, digitale Identität durch ihre Position als größter öffentlicher Inhaber von WLD und des Proof-of-Human-Protokolls sowie die Creator-Economy durch ihre Beteiligung an MrBeasts Beast Industries. Unterstützt von führenden institutionellen Investoren wie Bitmine Immersion (NYSE: BMNR), ARK Invest und Payward/Kraken baut Eightco die Infrastrukturebene für die menschliche Verifizierung im Zeitalter der agentenbasierten KI auf.

Weitere Informationen: X:@iamhuman_orbs

Website:8co.beteiligungen

Häufig gestellte Fragen

Was sind ORBS-Aktien?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft an der Nasdaq. ORBS bietet über einen einzigen Ticker-Zugang zu drei Positionen auf dem Privatmarkt: Worldcoin (WLD), den Token von World (ein Projekt von Tools for Humanity); OpenAI; und Beast Industries.

Wer besitzt die meisten Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS hält über 283 Millionen WLD, was etwa 9 % des Umlaufbestands entspricht und die größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position darstellt.

Was bedeutet Proof-of-Human? Die Identitätsprüfung ist eine kryptografische Verifizierung, die sicherstellt, dass ein Nutzer eine einzigartige, lebende Person ist und kein Bot oder KI-Agent. Sie bildet die grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, das Bankwesen und alle Systeme, die im Zeitalter der agentenbasierten KI das Prinzip „eine Person, ein Konto" erfordern.

Wie verhält sich Eightco (ORBS) zum Proof of Human? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS ist mit über 283 Millionen WLD (~9 % des Umlaufbestands) der größte öffentlich bekannte institutionelle Inhaber von Worldcoin (WLD), dem Token, der das „Proof of Human"-Netzwerk von World antreibt.

Wer sind die Investoren in Eightco Holdings (ORBS)? Zu den Investoren von Eightco gehören Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Wedbush, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera, und GSR.

Wer ist der CEO von Eightco Holdings? Kevin O'Donnell ist der CEO von Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dem Vorstand des Unternehmens gehört Tom Lee an (geschäftsführender Gesellschafter und Leiter der Forschungsabteilung bei Fundstrat sowie Vorstandsvorsitzender von Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) und, als Berater des Verwaltungsrats, Brett Winton (Chief Futurist bei ARK Invest).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu: Erwartungen hinsichtlich der Veranstaltung „World Lift Off"; die Erwartungen des Unternehmens, dass künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator Economy das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden; die Überzeugung, dass die „Proof-of-Human"-Verifizierung im Zeitalter der agentenbasierten KI zu einer unverzichtbaren Infrastruktur für soziale Netzwerke, das Bankwesen und Finanzsysteme wird; die Finanzstrategie des Unternehmens und die erwarteten Vorteile seiner Beteiligungen an WLD, OpenAI und Beast Industries; sowie Aussagen zu den künftigen Kapitalverpflichtungen und Investitionsplänen des Unternehmens. Begriffe wie „plant", „erwartet", „wird", „geht davon aus", „fortsetzen", „ausbauen", „vorantreiben", „entwickeln", „glaubt", „Leitlinie", „Ziel", „könnte", „bleiben", „projizieren", „Ausblick", „beabsichtigen", „schätzen", „könnte", „sollte" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Ausdrucksweise sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Überzeugungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können infolge verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, die Geschäftsführung oder den Betrieb privater Unternehmen zu lenken, an denen das Unternehmen nicht als Mehrheitsaktionär beteiligt ist; das Risiko von Verlusten oder Wertminderungen bei den strategischen Investitionen des Unternehmens, einschließlich seiner Beteiligungen an WLD, OpenAI und Beast Industries; die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq für die fortgesetzte Notierung einzuhalten; unerwartete Kosten, Aufwendungen oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen des Unternehmens verringern oder anderweitig den Kapitaleinsatz verzögern; die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zur Finanzierung oder Skalierung seiner Geschäftstätigkeit oder strategischer Investitionen zu beschaffen; Schwankungen bei den Preisen digitaler Vermögenswerte, einschließlich WLD und ETH, die den Wert der eigenen Bestände des Unternehmens erheblich beeinträchtigen könnten; regulatorische Änderungen, künftige Gesetzgebung und Regelsetzungen, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte oder die Einführung künstlicher Intelligenz auswirken; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Einführung und Marktakzeptanz der Proof-of-Human-Technologie und des World-Netzwerks; Unsicherheit hinsichtlich des Erfolgs der World Lift Off-Veranstaltung und ihrer Auswirkungen auf den Wert oder die Akzeptanz von WLD; sowie sich wandelnde Positionen der Öffentlichkeit und der Regierungen zu digitalen Vermögenswerten oder Branchen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten wird darauf hingewiesen, dass Sie sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten. Eine Erörterung weiterer Risiken und Ungewissheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, von denen jeder dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, siehe die bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC") eingereichten Unterlagen von Eightco, einschließlich der Risikofaktoren und anderer Angaben in seinem Jahresbericht auf Formular 10-K, der am 15. April 2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie anderer öffentlich zugänglicher SEC-Unterlagen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, und Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse etwaiger Überarbeitungen solcher Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

The ORBS Portfolio Thesis

World ID

ChatGPT Flips to #1 in Consumer AI

Automated Traffic Crosses Majority Threshold

Eightco Holdings Inc. (OCTO), Worldâ€™s First Worldcoin (WLD) Treasury Strategy

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Cision

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