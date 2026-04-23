EQS-News: Umsatzdaten erstes Quartal 2026: FORVIA HELLA startet mit solider Umsatzentwicklung in neues Geschäftsjahr

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Umsatzdaten erstes Quartal 2026: FORVIA HELLA startet mit solider Umsatzentwicklung in neues Geschäftsjahr



23.04.2026 / 18:00 CET/CEST

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Lippstadt (Deutschland)

23. April 2026

Umsatzdaten erstes Quartal 2026: FORVIA HELLA startet mit solider Umsatzentwicklung in neues Geschäftsjahr

Währungsbereinigter Umsatz hält mit 2,0 Milliarden Euro das Vorjahresniveau; negative Wechselkurseffekte führen zu Umsatzrückgang um 2,9 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro

Wachstum in den Business Groups Elektronik und Lifecycle Solutions trägt konzernweiten Umsatz; rückläufiger Umsatz im Lichtbereich

CEO Prof. Dr. Peter Laier: „Der gute Start in das Jahr ist maßgeblich auf das erfolgreiche Geschäft in der Elektronik zurückzuführen, die nun erstmalig unsere größte Business Group ist“

Die HELLA GmbH & Co. KGaA („FORVIA HELLA“) hat heute die Umsatzdaten für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekanntgegeben. So hält der Umsatz währungsbereinigt mit einem Wert in Höhe von 2,0 Milliarden Euro das Niveau des Vorjahres; im selben Zeitraum ist jüngsten Schätzungen von S&P Mobility zufolge die globale Fahrzeugproduktion um 3,4 Prozent zurückgegangen. Unter Berücksichtigung negativer Wechselkurseffekte reduzierte sich der Umsatz um 2,9 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,0 Milliarden Euro).

„Wir sind insgesamt sehr solide in das neue Jahr gestartet. Dies ist maßgeblich auf das erfolgreiche Geschäft unserer Business Group Elektronik zurückzuführen. Erstmalig in der Geschichte des Unternehmens ist sie nun unser größter Geschäftsbereich. Zudem ist auch Lifecycle Solutions dem Trend der zweiten Hälfte des Vorjahres folgend nun ebenfalls wieder gewachsen“, sagt Prof. Dr. Peter Laier, Vorsitzender der Geschäftsführung von FORVIA HELLA. „Gleichzeitig sehen wir, dass der Lichtbereich sein gesamtes Potenzial derzeit nicht ausschöpft. Wir haben daher bereits wesentliche Maßnahmen umgesetzt, um die Business Group wieder zurück zu Wachstum zu bringen. Das bedeutet unter anderem, das Lichtportfolio weiterzuentwickeln, die Kundenbasis zu erweitern und den Bereich noch konsequenter zum Volumensegment hin auszurichten.“

Wachstum in den Business Groups Elektronik und Lifecycle Solutions trägt konzernweiten Umsatz; rückläufiger Umsatz im Lichtbereich

Der Umsatz in der Business Group Elektronik verbesserte sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 um 2,7 Prozent (organisch1: 6,8 Prozent) auf 889 Millionen Euro (Vorjahr: 865 Millionen Euro). Maßgeblich hierfür ist insbesondere das Wachstum mit 77 GHz-Radarsensoren sowie mit Komponenten für Energiemanagement, beispielsweise mit Low Volt-Spannungswandlern sowie Intelligenten Batteriesensoren. Dieses Wachstum wurde, insbesondere in Europa, sowohl durch den Hochlauf bei bestehenden Serienprodukten sowie durch neue Serienanläufe unterstützt. Im asiatischen Raum hat sich zudem vor allem das Geschäft mit Radarsensoren sowie mit Low Volt-Batteriemanagementsystemen positiv entwickelt.

In der Business Group Licht reduzierte sich der Umsatz um 10,8 Prozent (organisch1: -7,7 Prozent) auf 843 Millionen Euro (Vorjahr: 946 Millionen Euro). Zwar hat der Bereich seinen Umsatz im asiatischen Raum gegenüber dem Vorjahresquartal wieder steigern können, unter anderem durch neue Serienanläufe in China. Jedoch wurde die Geschäftsentwicklung des Lichtsegments im europäischen und amerikanischen Raum zum einen vom schwachen Marktumfeld beeinträchtigt. Zum anderen konnten verschiedene Serienausläufe in diesen Märkten nicht durch einzelne Neuanläufe kompensiert werden, beispielsweise für elektrifizierte Plattformen in Europa.

In Lifecycle Solutions hat sich der Umsatz um 3,3 Prozent (organisch1: 5,6 Prozent) auf 262 Millionen Euro verbessert (Vorjahr: 254 Millionen Euro) und im ersten Quartal damit die positive Entwicklung fortgesetzt, die bereits zur zweiten Hälfte des vorherigen Geschäftsjahres begonnen hatte. Dies basiert vorrangig auf einem erfolgreichen Geschäft mit Herstellern von Spezialfahrzeugen, vorrangig in den Kundensegmenten Lkw und Bus, Landwirtschaft und Baumaschinen. Das Geschäft mit Werkstattausrüstung profitierte von einer höheren Nachfrage nach Einstiegs-Diagnoselösungen und der Einführung neuer Produkte im Kalibrierungsbereich. Zudem entwickelte sich das Ersatzteilgeschäft grundsätzlich positiv, zum einen durch eine insgesamt höhere Nachfrage sowie zum anderen durch die Sortimentserweiterung nach Wiedereinstieg in das Thermogeschäft.

Die vollständigen Finanzergebnisse für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2026 werden wie geplant am 29. April 2026, 7.00 Uhr (CEST), bekanntgegeben.

1 Organisches Umsatzwachstum: prozentuale Veränderung des externen Segmentumsatzes ohne Berücksichtigung von Währungseffekten (Annahme konstanter Wechselkurse)

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