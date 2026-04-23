EQS-News: VeroNex VERLAG stellt „Strategic Intelligence Protocols" vor - die Kontrollschicht, die die Ergebnisse von KI-Agenten überprüft, bevor jemand darauf reagiert

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VeroNex VERLAG stellt „Strategic Intelligence Protocols" vor - die Kontrollschicht, die die Ergebnisse von KI-Agenten überprüft, bevor jemand darauf reagiert



23.04.2026 / 12:05 CET/CEST

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Ehemaliger Senior Partner bei A.T. Kearney bringt eine KI-Governance-Architektur für agentenbasierte Unternehmenssysteme auf den Markt

BARNTRUP, Deutschland, 23. April 2026 /PRNewswire/ -- Bruce N. Klassen, ehemaliger Senior Partner und Leiter des Bereichs „Global High Tech Industries" bei A.T. Kearney, hat den VeroNex VERLAG gegründet, um das anzugehen, was er als die gefährlichste Lücke in der Unternehmens-KI bezeichnet: das Fehlen einer Steuerungsebene zwischen der handlungsfähigen autonomen KI und den Menschen, die deren Ergebnisse nutzen.

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„Jedes große Unternehmen setzt KI-Agenten ein – im operativen Geschäft, im Finanzwesen, im Kundenservice", sagte Klassen. „Aber niemand überprüft, was diese Agenten produzieren, bevor jemand darauf reagiert. Die Agenten werden nicht überprüft. Das ist kein KI-Problem. Das ist ein Governance-Problem. Und Governance ist genau das, was wir entwickelt haben."

Der VeroNex VERLAG entwickelt Strategic Intelligence Protocols (SIPs), eine LLM-unabhängige Architektur, die die Ausgabe jedes KI-Systems regelt – unabhängig davon, welches Modell, welche Plattform oder welcher Anbieter dahintersteht. Jede unter SIP-Governance erzeugte Ausgabe ist mit einem maschinenlesbaren Verifizierungsbeleg versehen, der jede Aussage als verifiziert, als Hypothese oder als entfernt klassifiziert. Keine unverifizierte Ausgabe gelangt zu einem Entscheidungsträger.

Das Unternehmen hat bis Januar 2026 52 Schutzrechte beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet, die Governance-Architektur, Verifizierungsprotokolle und Agent-Kontrollsysteme abdecken.

„Die großen Beratungsfirmen verkaufen Ihnen KI-Strategien. Die großen Tech-Unternehmen verkaufen Ihnen KI-Modelle. Wir verkaufen nichts. Wir wenden Technologie an, die in großen Organisationen funktioniert – Technologie, die verhindert, dass KI-Agenten ungeprüfte Ergebnisse liefern, da wir eine Architektur entwickelt haben, die sie kontrolliert."

Klassen verfügt über vier Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Strategie, Betrieb und technologische Transformation, einschließlich erfolgreicher Projekte bei Microsoft, Qualcomm, ABB, Volkswagen, FedEx, Cisco, Fluor Daniel sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Nordamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten. Er ist der Autor von „Power Play: The Endgame in Netmarkets" (Princeton Press, 2000) und von „Die Dritte Art" (VeroNex VERLAG, 2026).

Der VeroNex VERLAG ist nach deutschem Verlagsrecht als Informationsverlag für die KI-Wirtschaft tätig. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Deutschland und betreut europäische Unternehmenskunden.

Informationen zum VeroNex VERLAG

Der VeroNex VERLAG ist ein deutscher Informationsverlag, der Strategic Intelligence Protocols (SIPs) entwickelt – eine LLM-unabhängige Governance-Architektur für agentenbasierte KI-Systeme in Unternehmen. Die Technologie des Unternehmens überprüft, kontrolliert und steuert die Ergebnisse von KI-Agenten unabhängig vom jeweiligen Modell oder der jeweiligen Plattform. Gegründet 2026. 52 eingetragene Schutzrechte (DPMA).

Medienkontakt:

Bruce N. Klassen

Gründer & CEO / CTO

VeroNex VERLAG GmbH

+49 (0) 1523 7963795

bruce@veronex.de

veronex.de

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