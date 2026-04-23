EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



23.04.2026 / 16:30 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Deutsche Bank AG Straße, Hausnr.: Taunusanlage 12 PLZ: 60325 Ort: Frankfurt a. M.

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 7LTWFZYICNSX8D621K86

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Nichtanwendung der Handelsbuchausnahme gemäß § 36 Abs. 1 WpHG.

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: SOCIETE GENERALE SA

Registrierter Sitz, Staat: PARIS, Frankreich

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 17.04.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 0,39 % 5,08 % 5,47 % 1910578977 letzte Mitteilung 0 % 0 % 0 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0005140008 7399555 0 0,39 % 0,00 % Summe 7399555 0,39 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Recht auf Widerruf Wertpapierleihe NA NA 17050814 0,89 % American Call Option 17.12.2027 von 19.06.2026 bis 17.12.2027 504400 0,03 % European Call Warrant 24.09.2027 26.06.2026 und 24.09.2027 840953 0,04 % Summe 18396167 0,96 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Contract For Difference NA NA Bar 1006254 0,05 % American Put Option 15.12.2028 von 19.06.2026 bis 15.12.2028 Physisch 4482700 0,23 % American Call Warrant on Basket 03.01.2033 bis 03.01.2033 Bar 370557 0,02 % European Put Warrant 25.06.2027 07.05.2026 und 25.06.2027 Physisch 685938 0,04 % American Call Warrant 31.12.2049 von 15.05.2026 bis 31.12.2049 Bar 711010 0,04 % European Call Warrant 19.03.2027 19.06.2026 und 19.03.2027 Bar 1715 0 % American Put Warrant 03.01.2033 von 19.06.2026 bis 03.01.2033 Bar 292667 0,02 % European Put Warrant 18.09.2026 15.05.2026 und 18.09.2026 Bar 1677 0 % American Call Option 03.01.2033 von 15.05.2026 bis 03.01.2033 Bar 1514585 0,08 % American Call Option on Basket 03.01.2033 bis 03.01.2033 Bar 433586 0,02 % European Call Option 19.03.2027 19.06.2026 und 19.03.2027 Bar 6538 0 % American Put Option 03.01.2033 von 19.06.2026 bis 03.01.2033 Bar 345838 0,02 % European Put Option 18.09.2026 22.05.2026 und 18.09.2026 Bar 12375 0 % Forward on Basket 23.03.2027 von 11.06.2026 bis 23.03.2027 Bar 67857167 3,55 % Forward 08.05.2026 bis 08.05.2026 Bar 1045600 0,05 % Summe 78768207 4,12 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher SOCIETE GENERALE SA % % % SOCIETE GENERALE EFFEKTEN Gmbh % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

22.04.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt a. M. Deutschland Internet: www.db.com

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