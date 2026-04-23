EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

23.04.2026 / 16:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Deutsche Bank AG
Straße, Hausnr.: Taunusanlage 12
PLZ: 60325
Ort: Frankfurt a. M.
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 7LTWFZYICNSX8D621K86

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Nichtanwendung der Handelsbuchausnahme gemäß § 36 Abs. 1 WpHG.

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: SOCIETE GENERALE SA
Registrierter Sitz, Staat: PARIS, Frankreich

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
17.04.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 0,39 % 5,08 % 5,47 % 1910578977
letzte Mitteilung 0 % 0 % 0 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0005140008 7399555 0 0,39 % 0,00 %
Summe 7399555 0,39 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Recht auf Widerruf Wertpapierleihe NA NA 17050814 0,89 %
American Call Option 17.12.2027 von 19.06.2026 bis 17.12.2027 504400 0,03 %
European Call Warrant 24.09.2027 26.06.2026 und 24.09.2027 840953 0,04 %
    Summe 18396167 0,96 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Contract For Difference NA NA Bar 1006254 0,05 %
American Put Option 15.12.2028 von 19.06.2026 bis 15.12.2028 Physisch 4482700 0,23 %
American Call Warrant on Basket 03.01.2033 bis 03.01.2033 Bar 370557 0,02 %
European Put Warrant 25.06.2027 07.05.2026 und 25.06.2027 Physisch 685938 0,04 %
American Call Warrant 31.12.2049 von 15.05.2026 bis 31.12.2049 Bar 711010 0,04 %
European Call Warrant 19.03.2027 19.06.2026 und 19.03.2027 Bar 1715 0 %
American Put Warrant 03.01.2033 von 19.06.2026 bis 03.01.2033 Bar 292667 0,02 %
European Put Warrant 18.09.2026 15.05.2026 und 18.09.2026 Bar 1677 0 %
American Call Option 03.01.2033 von 15.05.2026 bis 03.01.2033 Bar 1514585 0,08 %
American Call Option on Basket 03.01.2033 bis 03.01.2033 Bar 433586 0,02 %
European Call Option 19.03.2027 19.06.2026 und 19.03.2027 Bar 6538 0 %
American Put Option 03.01.2033 von 19.06.2026 bis 03.01.2033 Bar 345838 0,02 %
European Put Option 18.09.2026 22.05.2026 und 18.09.2026 Bar 12375 0 %
Forward on Basket 23.03.2027 von 11.06.2026 bis 23.03.2027 Bar 67857167 3,55 %
Forward 08.05.2026 bis 08.05.2026 Bar 1045600 0,05 %
      Summe 78768207 4,12 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
SOCIETE GENERALE SA % % %
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN Gmbh % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
22.04.2026


23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Internet: www.db.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2313810  23.04.2026 CET/CEST

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