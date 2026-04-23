EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
23.04.2026 / 16:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Deutsche Bank AG
|Straße, Hausnr.:
|Taunusanlage 12
|PLZ:
|60325
|Ort:
|Frankfurt a. M.
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|7LTWFZYICNSX8D621K86
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
Nichtanwendung der Handelsbuchausnahme gemäß § 36 Abs. 1 WpHG.
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: SOCIETE GENERALE SA
Registrierter Sitz, Staat: PARIS, Frankreich
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|17.04.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|0,39 %
|5,08 %
|5,47 %
|1910578977
|letzte Mitteilung
|0 %
|0 %
|0 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0005140008
|7399555
|0
|0,39 %
|0,00 %
|Summe
|7399555
|0,39 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Recht auf Widerruf Wertpapierleihe
|NA
|NA
|17050814
|0,89 %
|American Call Option
|17.12.2027
|von 19.06.2026 bis 17.12.2027
|504400
|0,03 %
|European Call Warrant
|24.09.2027
|26.06.2026 und 24.09.2027
|840953
|0,04 %
|Summe
|18396167
|0,96 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Contract For Difference
|NA
|NA
|Bar
|1006254
|0,05 %
|American Put Option
|15.12.2028
|von 19.06.2026 bis 15.12.2028
|Physisch
|4482700
|0,23 %
|American Call Warrant on Basket
|03.01.2033
|bis 03.01.2033
|Bar
|370557
|0,02 %
|European Put Warrant
|25.06.2027
|07.05.2026 und 25.06.2027
|Physisch
|685938
|0,04 %
|American Call Warrant
|31.12.2049
|von 15.05.2026 bis 31.12.2049
|Bar
|711010
|0,04 %
|European Call Warrant
|19.03.2027
|19.06.2026 und 19.03.2027
|Bar
|1715
|0 %
|American Put Warrant
|03.01.2033
|von 19.06.2026 bis 03.01.2033
|Bar
|292667
|0,02 %
|European Put Warrant
|18.09.2026
|15.05.2026 und 18.09.2026
|Bar
|1677
|0 %
|American Call Option
|03.01.2033
|von 15.05.2026 bis 03.01.2033
|Bar
|1514585
|0,08 %
|American Call Option on Basket
|03.01.2033
|bis 03.01.2033
|Bar
|433586
|0,02 %
|European Call Option
|19.03.2027
|19.06.2026 und 19.03.2027
|Bar
|6538
|0 %
|American Put Option
|03.01.2033
|von 19.06.2026 bis 03.01.2033
|Bar
|345838
|0,02 %
|European Put Option
|18.09.2026
|22.05.2026 und 18.09.2026
|Bar
|12375
|0 %
|Forward on Basket
|23.03.2027
|von 11.06.2026 bis 23.03.2027
|Bar
|67857167
|3,55 %
|Forward
|08.05.2026
|bis 08.05.2026
|Bar
|1045600
|0,05 %
|Summe
|78768207
|4,12 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|SOCIETE GENERALE SA
|%
|%
|%
|SOCIETE GENERALE EFFEKTEN Gmbh
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|22.04.2026
23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Bank AG
|Taunusanlage 12
|60325 Frankfurt a. M.
|Deutschland
|Internet:
|www.db.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2313810 23.04.2026 CET/CEST
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