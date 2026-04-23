Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.04.2026

onvista · Uhr
RüstungWasserstoffDividenden-AristokratenInfrastrukturErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 23. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
DowBericht 1. Quartal 2026
FielmannBericht Geschäftsjahr 2025
Freeport-McMoRanBericht 1. Quartal 2026
IntelBericht 1. Quartal 2026
Lockheed MartinBericht 1. Quartal 2026
Naga GroupBericht 1. Quartal 2026
NewmontBericht 1. Quartal 2026
NextEra EnergyBericht 1. Quartal 2026
NokiaBericht 1. Quartal 2026
PowerCell SwedenBericht 1. Quartal 2026
PowerCell SwedenBericht 1. Quartal 2026
SanofiBericht 1. Quartal 2026
SAPBericht 1. Quartal 2026
Sartorius Vz.Bericht 1. Quartal 2026
SK Hynix (GDR)Bericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SAP
Intel
SK Hynix (GDR)
Nokia
PowerCell Sweden
Newmont
Sartorius Vz.
Sanofi
NextEra Energy
Lockheed Martin
Freeport-McMoRan
Naga Group
Fielmann
Dow

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