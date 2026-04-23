Handwerk im Jahr 2024 mit Umsatzeinbußen

Berlin, ⁠23. Apr (Reuters) - Die Handwerksunternehmen in Deutschland haben im Jahr 2024 Umsatzeinbußen erlitten. Die rund 564.000 Betriebe erwirtschafteten ‌einen Umsatz von 762 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag ⁠mitteilte. ⁠Dies entspricht einem Minus von 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Große Handwerksunternehmen ab 50 Beschäftigten erzielten dabei einen Umsatzanstieg von 3,4 ‌Prozent, während kleine Betriebe ‌mit weniger als fünf Beschäftigten einen Umsatzrückgang von 15,1 Prozent verzeichneten.

Im Jahresdurchschnitt ⁠2024 waren rund 6,0 Millionen Personen ‌im Handwerk tätig - ⁠darunter 4,1 Millionen sozialversicherungspflichtige und 1,3 Millionen geringfügig Beschäftigte. Die Ergebnisse der Handwerkszählung werden durch ‌Auswertung von ⁠bereits in der Verwaltung ⁠vorliegenden Daten und Erhebungsergebnissen anderer Statistiken ermittelt. Die Handwerkszählung 2024 wurde laut Destatis auf Basis der Handwerksordnung 2021 erstellt.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)