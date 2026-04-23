Infineon heben nach Zahlen von Rivale STMicro ab

Frankfurt, ⁠23. Apr (Reuters) - Nach positiv aufgenommenen Zahlen im Chipsektor geht es für die Aktien von Infineon bergauf. Die Titel legten am Donnerstag in der ‌Spitze knapp sieben Prozent zu und waren damit stärkster Dax-Wert. Der Infineon-Rivale STMicroelectronics konnte ⁠aufgrund einer ⁠Erholung der Nachfrage ein Quartalsergebnis über Markterwartungen verbuchen. Die Aktie schossen an der Pariser Börse zeitweise um mehr als zehn Prozent in die Höhe.

Der Bericht von STMicro zusammen ‌mit den Zahlen von Texas ‌Instruments sorge für Fantasie auch bei Infineon, sagte ein Händler. Der US-Halbleiterkonzern Texas Instruments zeigte ⁠sich am Mittwochabend für das laufende Quartal optimistischer ‌als gedacht. Das ⁠Unternehmen profitiert von einer starken Nachfrage nach seien Analogchips im Zuge des Booms bei Rechenzentren. Die Aktien legten im vorbörslichen ‌US-Handel zwölf Prozent ⁠zu. Infineon will seine Zahlen ⁠Anfang Mai präsentieren. Der Konzern peilt für das Geschäftsjahr 2025/2026 Erlöse von 1,5 Milliarden Euro in diesem Bereich an, die sich im darauffolgenden Jahr auf 2,5 Milliarden Euro nahezu verdoppeln sollen.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)