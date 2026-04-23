Insider: US-Marineminister Phelan vom Pentagon entlassen

Washington, 23. ⁠Apr (Reuters) - US-Marineminister John Phelan ist Insidern zufolge entlassen worden. Das US-Verteidigungsministerium teilte am Mittwoch (Ortszeit) in einer kurzen Erklärung lediglich mit, Phelan scheide mit sofortiger Wirkung aus dem Amt aus. Einen ‌Grund nannte das Pentagon nicht. Der bisherige stellvertretende Marineminister Hung Cao übernehme die Leitung der Teilstreitkraft kommissarisch. Zwei mit ⁠dem Vorgang ⁠vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, Phelan sei unter anderem entlassen worden, weil er Reformen zur Beschleunigung des Schiffbaus zu langsam umgesetzt habe. Zudem habe er sich mit der Führung des Verteidigungsministeriums überworfen, darunter mit Verteidigungsminister Pete Hegseth, ‌dessen Stellvertreter Steve Feinberg und Cao. ‌Einer der Insider verwies zudem auf eine Ethik-Untersuchung gegen Phelans Büro.

Der Abgang des Milliardärs Phelan, dem enge Verbindungen zu US-Präsident Donald ⁠Trump nachgesagt werden, reiht sich in einen umfassenden personellen Umbruch ‌im Pentagon unter Hegseth ein. ⁠Erst am 2. April hatte der Verteidigungsminister den Generalstabschef des Heeres, Randy George, ohne Angabe von Gründen entlassen. Insidern zufolge hing diese Entscheidung mit Spannungen zwischen Hegseth ‌und Heeresminister Daniel Driscoll ⁠zusammen. Bereits im vergangenen Jahr ⁠waren der Vorsitzende des Generalstabs der US-Streitkräfte, C.Q. Brown, sowie der Chef der Marineoperationen und der stellvertretende Stabschef der Luftwaffe entlassen worden. Der Personalwechsel fällt in die Zeit einer angespannten Waffenruhe mit dem Iran. Die USA verlegen derzeit weitere Marineeinheiten in den Nahen Osten, um eine Blockade gegen die Islamische Republik aufrechtzuerhalten.

(Bericht von Phil Stewart, geschrieben ⁠von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)