Iran-Krieg dämpft Euro-Wirtschaft: Dienstleister schwächeln - Industrie hamstert

Berlin, 23. ⁠Apr (Reuters) - Der Nahost-Krieg bremst die Wirtschaft in der Euro-Zone und sorgt erstmals seit Ende 2024 für ein Schrumpfen der Geschäftsaktivitäten. Der Einkaufsmanagerindex für Industrie und Dienstleister zusammen sank im April zum Vormonat überraschend deutlich um 2,1 auf ‌48,6 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Donnerstag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 4200 Unternehmen mitteilte. Fachleute hingegen hatten nur einen Rückgang ⁠auf 50,1 ⁠Zähler erwartet. Das Barometer fiel damit unter die Marke von 50, ab der es Wachstum signalisiert. "Der Konflikt hat die Wirtschaft im April schrumpfen und gleichzeitig die Inflation sprunghaft steigen lassen", sagte Chefökonom Chris Williamson von S&P Global Market Intelligence. "Zudem drohen die zunehmenden Lieferengpässe, das Wachstum in ‌den kommenden Wochen weiter zu dämpfen und die ‌Preise weiter in die Höhe zu treiben."

Die Daten signalisierten einen Rückgang der Wirtschaftsleistung im laufenden zweiten Quartal um 0,1 Prozent, betonte Williamson. "Am stärksten betroffen ist der ⁠Dienstleistungssektor, wo die Geschäftstätigkeit so stark zurückging wie seit den Lockdowns Anfang ‌2021 nicht mehr", erklärte der Experte ⁠mit Blick auf die Corona-Krise. Das Barometer für die Service-Branche sank stärker als erwartet - um 2,8 auf 47,4 Punkte und liegt damit auf einem 62-Monatstief.

Der Einkaufsmanagerindex allein für die Industrie der Euro-Zone ‌kletterte überraschend auf 52,2 Punkte, nach ⁠51,6 Zählern im März. Dies sei ⁠zwar erneut Wachstum - "allerdings hat die Sache einen Haken", betonte Williamson: "Die höhere Nachfrage geht hauptsächlich auf den Aufbau von Lagerbeständen zurück, da Unternehmen versuchen, sich vor weiteren Preissteigerungen oder Lieferengpässen mit Waren einzudecken."

Die Ein- und Verkaufspreise stiegen deutlich, und dies nicht nur aufgrund höherer Energiekosten, sondern auch infolge einer allgemeinen Verteuerung der Rohstoffe und eines Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage, erklärte Williamson. "Lässt man die Pandemie außen vor, handelt es ⁠sich um die größte Kostenexplosion seit dem Jahr 2000."

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Reinhard Becker. - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)