IRW-News: Aegis Critical Energy Defence Corp.: Aegis Critical Energy Defence Corp. wurde für den Mitacs Horizon Europe International Mobility Award ausgewählt, um die Zusammenarbeit zwischen Kanada und Europa zu fördern

IRW-PRESS: Aegis Critical Energy Defence Corp.: Aegis Critical Energy Defence Corp. wurde für den Mitacs Horizon Europe International Mobility Award ausgewählt, um die Zusammenarbeit zwischen Kanada und Europa zu fördern

Vancouver, British Columbia - 23. April 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) (Aegis oder das Unternehmen), ein Entwickler von sicheren und resilienten Energiesystemen für kritische Infrastruktur, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Rahmen einer Kooperation mit der Ontario Tech University für den Mitacs - Horizon Europe International Mobility Award (IMA) ausgewählt wurde.

Der Award unterstützt Aegis bei seinen Aktivitäten in Zusammenhang mit dem Horizon Europe Cluster 5, das sich auf saubere Energie, nachhaltigen Verkehr und klimarelevante Innovationen konzentriert.

Im Rahmen dieser Initiative werden Aegis und sein Forschungspartner mit führenden europäischen Universitäten, Forschungseinrichtungen und Vertretern der Industrie zusammenarbeiten, um die Bildung von internationalen F&E-Konsortien sowie die Ausarbeitung von Kooperationsvorschlägen im Rahmen der kommenden Arbeitsprogramme von Horizon Europe zu unterstützen.

Die Schwerpunktbereiche des Unternehmens im Rahmen dieser Kooperationen sind:

- Hybride Energiesysteme, die fortschrittliche Speichertechnologien, Leistungselektronik und neue Nukleartechnologien beinhalten (SMR/MMR)

- Dekarbonisierungslösungen für Seeschifffahrt und Häfen

- Fortschrittliche Energiemanagementsysteme (EMS) und Echtzeit-Steuerungsarchitekturen

- Sichere und resiliente Energiesysteme für kritische Infrastruktur und Verteidigungsanwendungen

In dieser Anerkennung kommt die Stärke unserer Zusammenarbeit mit der Ontario Tech University sowie die zunehmende Relevanz der von Aegis entwickelten Technologie im Rahmen von internationalen Initiativen der Energiewende zum Ausdruck, so Ramtin Rasoulinezhad, CEO von Aegis Critical Energy Defence Corp. Für uns ist dies ein wichtiger Schritt, der es uns ermöglicht, unsere internationalen Partnerschaften weiter auszubauen und unser Unternehmen für die Beteiligung an großformatigen F&E-Programmen mit mehreren Partnern in Kanada und Europa in Stellung zu bringen.

Das Mitacs-Horizon Europe-IMA-Programm soll kanadische Forscher und Partner aus der Industrie dabei unterstützen, Kontakte zu europäischen Kooperationspartnern zu knüpfen, den Aufbau von Konsortien in der Anfangsphase zu ermöglichen und die Beteiligung Kanadas an Initiativen im Rahmen der zweiten Säule von Horizon Europe zu stärken.

Der Award dient der Unterstützung internationaler Kooperationsaktivitäten mit dem Ziel, wirkungsorientierte Forschungspartnerschaften voranzutreiben und die Erfolgsaussichten kanadischer Teilnehmer bei zukünftigen Förderaufrufen von Horizon Europe zu verbessern.

Über Horizon Europe

Horizon Europe ist das Flagship-Programm der Europäischen Union für Forschung und Innovation, das Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit auf Wissenschaft-, Industrie- und Regierungsebene unterstützt. Auf Grundlage eines mehrjährigen Finanzierungsrahmens und unter Einbeziehung internationaler Partner widmet sich das Programm in erster Linie der Bewältigung globaler Herausforderungen wie Energiewende, Klimawandel, nachhaltiger Verkehr und digitale Transformation. Kanada ist ein assoziiertes Land im Rahmen von Horizon Europe, das auf diesem Wege kanadischen Unternehmen die Teilnahme an Kooperationsprojekten mit europäischen Partnern und damit auch den Zugriff auf Fördermittel für deren Umsetzung ermöglicht.

Über Mitacs

Mitacs ist eine nationale gemeinnützige Organisation, die Kooperationen zwischen Wissenschaft und Industrie unterstützt und damit Wachstum und Innovation in Kanada fördert. Gemeinsam mit Regierungsstellen und Forschungseinrichtungen bringt Mitacs Programme auf den Weg, mit denen Forschungsaktivitäten unterstützt, Talente gefördert und Innovationen vorangetrieben werden.

Über die Ontario Tech University

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Die Ontario Tech University ist eine führende öffentliche Forschungseinrichtung mit Schwerpunkt auf den Bereichen Kerntechnik, Energiesysteme, Cybersicherheit und angewandte Technologie. Sie beherbergt Kanadas einziges vollständig akkreditiertes Bachelor-Studienprogramm für Kerntechnik sowie das Centre for Small Modular Reactors. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://ontariotechu.ca/.

Über Aegis Critical Energy Defence Corp.

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Aegis Critical Energy Defence Corp. ist ein kanadisches Energietechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von sicheren und resilienten Energiesystemen für kritische Infrastruktur spezialisiert hat. Die integrierte Plattform des Unternehmens vereint fortschrittliche Energiespeicher, hybride Energieerzeugungssysteme, intelligente Steuerungsarchitekturen und Cybersicherheit, um hochzuverlässige Lösungen für Anwendungen in den Bereichen der Verteidigung, Schifffahrt, entlegene Gebiete sowie Industrie bereitzustellen.

Kontaktdaten

Chris McGillivray

cmcgillivray@aegiscriticalenergy.com

+1(604) 283-1262

www.aegiscriticalenergy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

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