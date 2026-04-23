IRW-News: Canamera Energy Metals Corp. : Canamera beschleunigt REE-Programm bei Turvolândia und erweitert Bohrprogramm um 20 %, nachdem Bohrloch TUV-AUG-014 3.255 ppm gesamte Seltenerdmetalloxide auf 13 m ab der Oberfläche ergab

IRW-PRESS: Canamera Energy Metals Corp. : Canamera beschleunigt REE-Programm bei Turvolândia und erweitert Bohrprogramm um 20 %, nachdem Bohrloch TUV-AUG-014 3.255 ppm gesamte Seltenerdmetalloxide auf 13 m ab der Oberfläche ergab

Edmonton, Alberta - 23. April 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET | OTCQB: EMETF | FWB: 4LF0) (Canamera oder das Unternehmen) freut sich, ein Update hinsichtlich seines laufenden Schneckenbohrprogramms auf seinem Seltenerdmetallprojekt Turvolândia (Turvolândia oder das Projekt) im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, etwa 200 km nordöstlich von São Paulo, bereitzustellen.

Bis dato hat das Unternehmen 83 Bohrlöcher auf insgesamt 969 m eines bereits zuvor geplanten, 1.000 m umfassenden Programms abgeschlossen. Der Schwerpunkt der Bohrarbeiten lag auf drei definierten Rastergebieten, gefolgt von regionalen Wildcat-Bohrungen in den restlichen Teilen des Konzessionsgebiets. Angesichts vielversprechender erster Analyseergebnisse hat Canamera beschlossen, das Programm auf insgesamt 1.200 m zu erweitern, wobei der Schwerpunkt der zusätzlichen Bohrungen auf der Erweiterung des östlichen Rasterbereichs liegt, um die Kontinuität der bis dato identifizierten Mineralisierung zu bewerten. Siehe Abbildung 1: Bohrplan für Turvolândia mit den Standorten der bereits abgeschlossenen und geplanten Bohrlöcher.

Turvolândia bestätigt unsere Explorationshypothese, zumal Bohrloch TUV-AUG-014 3.255 ppm gesamte Seltenerdmetalloxide auf 13 m ab der Oberfläche sowie einen Spitzengehalt von 6.431 ppm gesamte Seltenerdmetalloxide ergab. Die entsprechenden Details wurden am 11. März 2026 bekannt gegeben, sagte Brad Brodeur, CEO von Canamera Energy Metals Corp. Diese Ergebnisse rechtfertigen ein erweitertes Programm und wir haben die Schneckenbohrungen daher von 1.000 m auf 1.200 m erhöht. Die am 20. April 2026 bekannt gegebene endgültige Vereinbarung, der zufolge USA Rare Earth Inc. (NASDAQ: USAR) die Serra Verde Group - Betreiber der einzigen produzierenden Seltenerdmetallmine Brasiliens - für etwa 2,8 Milliarden USD erwerben wird, unterstreicht das Ausmaß der M&A-Aktivitäten, deren Schwerpunkt zurzeit auf der brasilianischen Ionenadsorptions-Ton-REE-Produktion liegt, sowie die strategische Rolle, die diese Lagerstättenklasse in den westlichen Lieferketten für kritische Minerale voraussichtlich spielen wird. Canamera positioniert ein brasilianisches, mehrere Projekte umfassendes Ionenadsorptions-Ton-REE-Portfolio auf diesem Markt. Die Informationen in dieser Pressemitteilung hinsichtlich der Serra Verde Group und deren Übernahme durch USA Rare Earth Inc. (NASDAQ: USAR) stammen von öffentlichen Bekanntmachungen von USA Rare Earth Inc., einschließlich seiner Pressemitteilung vom 20. April 2026. Canamera besitzt keine Beteiligung am Projekt Serra Verde und hat solche Informationen nicht unabhängig überprüft. Das Projekt Serra Verde befindet sich in anderen primären Gesteinsformationen als das unternehmenseigene Projekt Turvolândia und die geologischen, betrieblichen und finanziellen Merkmale des Projekts Serra Verde weisen nicht zwangsläufig auf die Merkmale oder das Potenzial der Projekte des Unternehmens hin. Leser werden davor gewarnt, direkte Vergleiche zwischen Serra Verde und Turvolândia oder einem anderen Projekt von Canamera anzustellen.

Der Schwerpunkt der Explorationsstrategie des Unternehmens liegt auf der Erprobung des Regolithprofils, insbesondere des saprolithischen Horizonts, der sich über dem Festgestein gebildet hat. Der Regolith bei Turvolândia wird als Ergebnis der Verwitterung von Orthogneiseinheiten aus dem Neoproterozoikum des Machado Sheet interpretiert, einschließlich der Einheiten São Gonçalo, Elói Mendes, Paiolinho, Poço Fundo, Santa Luzia und São João da Mata. Diese Orthogneise stellen metamorphosierte Granitoid-Protolithen dar, wobei die weiter entwickelten felsischen Varianten als günstig für eine Seltenerdmetall- (REE)-Anreicherung erachtet werden. Turvolândia befindet sich zudem innerhalb eines größeren regionalen Korridors mit REE-höffigen Lithologien im Süden von Minas Gerais. Die Explorationshypothese des Unternehmens besteht darin, dass eine lang anhaltende tropische chemische Verwitterung dieser Gesteine eine Ionenadsorptions-Ton- (IAC)-REE-Mineralisierung hervorgebracht haben könnte - eine Lagerstättenklasse, die von weichem, oberflächennahem Saprolith geprägt ist, in dem an sekundäre Tonminerale adsorbierte Seltenerdmetalle vorkommen, und die sich für gewöhnlich für einen kostengünstigen Tagebau sowie für eine Ionenaustauschlaugung mit verdünnten Elektrolytlösungen eignet.

Abbildung 1: Bohrplan für Turvolândia

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Die ersten Analyseergebnisse der ersten Probencharge des Unternehmens sind vielversprechend. Bohrloch TUV-AUG-014 ergab 3.255 ppm (Teile pro Million) gesamte Seltenerdmetalloxide (TREO) auf 13 m ab der Oberfläche (1.127 ppm magnetische Seltenerdoxide oder MREO), einschließlich 5.486 ppm TREO (2.135 ppm MREO) auf 3 m und einen Spitzengehalt von 6.431 ppm TREO auf 1 m (2.409 ppm MREO) (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. März 2026). Angesichts dieser positiven Ergebnisse hat das Unternehmen beschlossen, sein Schneckenbohrprogramm von ursprünglich geplanten 1.000 m auf 1.200 m zu erweitern, wobei der Schwerpunkt der zusätzlichen Bohrungen auf der Erweiterung des östlichen Rasterbereichs liegt. Die seit der Pressemitteilung vom 11. März entnommenen 615 m an Bohrproben wurden in drei Chargen an SGS Geosol (gemäß ISO 9001, 14001 und 17025 zertifiziert) in Belo Horizonte, Brasilien, gesendet, wo sie mittels Lithiummetaborat (LiBO)-Fusion, gefolgt von einer induktiv gekoppelten optischen Plasma-Emissionsspektrometrie und Massenspektrometrie (ICP-OES/MS), auf 49 Elemente analysiert werden, einschließlich aller Seltenerdmetalle. Die Ergebnisse dieser Chargen werden voraussichtlich im Mai eintreffen. Das QA/QC-Programm umfasst das regelmäßige Hinzufügen von zertifizierten Referenzmaterialien (CRMs), Leerproben und Feldduplikaten. Das Unternehmen freut sich darauf, mit Fortdauer des Programms weitere Updates bereitzustellen.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), VP Exploration von Canamera Energy Metals Corp. und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) geprüft und genehmigt. Herr Robb ist im Sinne von NI 43-101 nicht unabhängig vom Unternehmen.

Eine Erörterung der QA/QC-Verfahren und -Prozesse des Unternehmens finden Sie in seinem zuletzt eingereichten technischen Bericht, der im Profil des Unternehmens unter http://www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Canamera Energy Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Seltenerdmetalle mit einem wachsenden Projektportfolio in Brasilien, den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von ionischen Ton-REE-Projekten in Brasilien sowie von Vorkommen kritischer Mineralien in Nordamerika, um die Unabhängigkeit der westlichen Lieferkette für Seltenerdmetalle zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brad Brodeur

Chief Executive Officer

brad@canamerametals.com

780-238-7163

WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: der geplanten Ausweitung des Bohrprogramms des Unternehmens bei Turvolândia von 1.000 m auf 1.200 m; dem geplanten Schwerpunkt zusätzlicher Bohrungen auf die Erweiterung des östlichen Rastergebiets; dem Potenzial zur Bewertung und Abgrenzung der Kontinuität der Seltenerdmetallmineralisierung bei Turvolândia; der Explorationsstrategie und den Programmzielen des Unternehmens; dem geologischen Potenzial des Regolithprofils, das sich über den Orthogneisen des Machado Sheet entwickelt hat; der Explorationshypothese des Unternehmens, dass Turvolândia eine Seltenerdmetallmineralisierung vom Ionenadsorptions-Tontyp beherbergen könnte; dem Zeitpunkt und dem Inhalt künftiger Pressemitteilungen; der strategischen Bedeutung brasilianischer Seltenerdmetallvorkommen vom Ionenadsorptions-Tontyp für westliche Lieferketten; sowie Verweise auf die angekündigte Übernahme der Serra Verde Group durch USA Rare Earth, Inc.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen, darunter: dass das erweiterte Bohrprogramm wie geplant abgeschlossen wird; dass die Analyseergebnisse im üblichen Rahmen eingehen werden; dass die Wetter-, Zugangs- und Genehmigungsbedingungen für die Fortsetzung der Feldarbeiten in Brasilien weiterhin günstig bleiben; dass das Unternehmen über ausreichende Kapitalmittel zur Durchführung seiner geplanten Explorationsprogramme verfügen wird; und dass die allgemeinen Markt- und regulatorischen Bedingungen stabil bleiben.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter: Verzögerungen beim Erhalt von Laboranalyseergebnissen; die Möglichkeit, dass Bohrergebnisse die Kontinuität oder den Gehalt der bisher identifizierten Mineralisierung nicht bestätigen; die Möglichkeit, dass das Regolithprofil bei Turvolândia keine wirtschaftlich bedeutende Seltenerdmetallmineralisierung enthält; die Möglichkeit, dass die Lagerstättenklasse bei Turvolândia hinsichtlich Gehalt, Kontinuität oder metallurgischer Ausbeute nicht mit anderen Ionenadsorptions-Tonlagerstätten vergleichbar ist; Schwankungen bei den Preisen für Seltenerdmetalle und der Marktnachfrage; regulatorische Risiken in Brasilien; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften; die Möglichkeit, dass die angekündigte Übernahme der Serra Verde Group durch USA Rare Earth, Inc. nicht zu den von den Parteien bekannt gegebenen Bedingungen oder innerhalb des Zeitrahmens oder überhaupt abgeschlossen wird; sowie allgemeine Explorationsrisiken, die mit der Bewertung von Mineralkonzessionsgebieten in einem frühen Stadium verbunden sind. Leser werden auf die Risikofaktoren verwiesen, die in den jüngsten kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignissen oder Umständen nach dem Datum dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen.

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