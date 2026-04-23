IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury stößt außerhalb des Eau-Claire-Blockmodells auf 12,5 g/t Gold über eine Länge von 7,02 m

IRW-PRESS: Fury Gold Mines Limited : Fury stößt außerhalb des Eau-Claire-Blockmodells auf 12,5 g/t Gold über eine Länge von 7,02 m

TORONTO, Kanada - 23. April 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-transition-to-the-development-of-eau-claire-and-insight-on-next-milestones-in-2026/ -) freut sich, die zweite Tranche der Untersuchungsergebnisse aus dem 13.000 Meter umfassenden Explorationsbohrprogramm der Phase 1 im Goldprojekt Eau Claire (Eau Claire oder das Projekt) bekannt zu geben, das sich im Eeyou Istchee-Gebiet in der Region James Bay im Norden von Quebec befindet.

Die Bohrungen der Phase 1 konzentrierten sich auf die Erweiterung der Ressourcen entlang hochgradiger Erzkörper und die Verbesserung der Kontinuität der bestehenden Ressource außerhalb der in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung identifizierten Abbaustätten. Insgesamt wurden während der Phase-1-Bohrungen 21 Bohrlöcher (ca. 12.700 Meter (m)) fertiggestellt, wobei Ergebnisse für 11.440 m vorliegen. Vollständige Untersuchungsergebnisse liegen für 18 Bohrlöcher vor, sowie Teilergebnisse für ein 19. Bohrloch. Sechs Bohrlöcher lieferten bedeutende Ergebnisse, die in Tabelle 1 und Abbildung 1 hervorgehoben sind.

Das wichtigste Highlight dieser Ergebnisreihe war die Infill-Bohrung 26EC-101, die auf einen abgeleiteten Teil der Mineralressource Eau Claire abzielte. Das Bohrloch durchteufte 12,50 Gramm pro Tonne (g/t) Gold auf 7,02 m, etwa 45 m unterhalb der Sturzrichtung des zuvor gemeldeten Bohrlochs 26EC-099 (siehe Pressemitteilung vom 17. März 2026), das sich außerhalb des aktuellen Blockmodells von Eau Claire befindet (Abbildung 2), was eine starke Gehaltskontinuität und ein Potenzial für Ressourcenwachstum (Abbildung 3).

Darüber hinaus durchteufte Bohrloch 26EC-097, das ebenfalls auf einen abgeleiteten Teil der Eau-Claire-Ressource abzielte, 3,92 g/t Gold auf 6,92 m und untermauerte damit das Potenzial für eine Ressourcenumwandlung (Abbildung 4).

Die Bohrungen bei Eau Claire bestätigen weiterhin die Kontinuität der Ressource und zeigen das Potenzial für ein Ressourcenwachstum außerhalb des aktuellen Blockmodells zwischen den Ressourcenblöcken in flachen, bisher nicht erprobten Bereichen, kommentierte Tim Clark, CEO von Fury Gold Mines. Die Bohrungen der Phase 2 werden das Risiko bei Eau Claire weiter verringern und das Projekt erweitern, da wir uns darauf konzentrieren, die aktuelle Mineralressource außerhalb des in der PEA als abbaubar eingestuften Teils zu verbinden, um mehr der vorhandenen Goldunzen in ein zukünftiges Erschließungsszenario einzubeziehen und so zusätzlichen Wert für die Aktionäre zu erschließen.

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Abbildung 1: Längsschnitt der Lagerstätte Eau Claire in Richtung Norden, der die Standorte der abgeschlossenen und aktuellen Bohrlöcher im Verhältnis zum Blockmodell zeigt.

Tabelle 1: Bisherige Bohr-Highlights

Bohrloch-ID Von Bis Bohrmächtigkeit (m) Tatsächliche Mächtigkeit Au (g/t) Zweck

(m)

25EC-094 595.5 597,0 1,5 1,50 2,14 Erweiterung

643,0 644,0 1,0 1,00 4,97

647,0 648,5 1,5 1,50 2,12

25EC-096 573,0 576,0 3,0 2,97 2,52 Ausdehnung

616,0 617,0 1,0 0,99 2,30

25EC-097 24,0 25,5 1,5 1,48 10,15 Füllmaterial

58,0 59,0 1,0 0,99 2,49

414,0 416,0 2,0 1,98 5,71

454,5 461,5 7,0 6,92 3,92

26EC-098 267,0 268,5 1,5 1,46 2,12 Ausdehnung

293,5 294,5 1,0 0,97 3,33

535,0 536,0 1,0 0,98 9,01

550,0 551,5 1,5 1,47 17,20

617,5 619,0 1,5 1,48 1,50

663,5 665,0 1,5 1,48 3,68

26EC-100 618,0 622,0 4,0 3,98 1,57 Ausdehnung

625,0 626,0 1,0 0,99 10,75

638,0 639,0 1,0 0,99 3,76

25EC-101* 57,0 58,5 1,5 1,32 3,04 Auffüllung

420,0 421,0 1,0 0,93 5,49

459,0 460,0 1,0 0,93 3,52

468,0 475,5 7,5 7,02 12,50

478,5 480,5 2,0 1,87 4,23

Die Abschnitte wurden anhand von Au-Gehalten*Mächtigkeiten von mindestens 2 g/t*m mit einem Gehalt von mindestens 1 g/t und einer maximalen

fortlaufenden Verdünnung von 2 m berechnet. Für die Berechnung der Abschnitte wurde die tatsächliche Mächtigkeit

verwendet

* Teilergebnisse vorliegen

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Abbildung 2: Eau Claire - Längsschnitt 26EC-101

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Abbildung 3: Eau Claire - Schnitt der Bohrlöcher 26EC-099 und 26EC-101

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Abbildung 4: Eau Claire - Schnitt 26EC-097

Im Rahmen der Phase-2-Bohrkampagne bei Eau Claire wurden insgesamt acht Bohrlöcher (3.390 m) abgeschlossen, wobei der Schwerpunkt auf der Umwandlung der abgeleiteten Teile der Ressource und der Erweiterung der Kategorie der angezeigten Mineralressource liegt.

Das vollständig finanzierte Phase-2-Programm wird voraussichtlich weitere 15.000 bis 25.000 m Bohrungen umfassen und sich voraussichtlich über das Frühjahr und den Sommer 2026 erstrecken.

Offenlegung zu Probenahme und Analyse

Die Analyseproben für das Bohrprogramm wurden entnommen, indem HQ-Kernbohrkerne vor Ort in zwei gleiche Hälften gesägt wurden, wobei eine Hälfte zur Aufbereitung und Analyse an ALS Chemex in Val Dor, Quebec, Kanada, geschickt wurde. Alle Proben wurden mittels einer Feuerprobe mit einem Nenngewicht von 50 g und atomarer Absorptionsspektroskopie (Au-AA24) sowie einer Vier-Säuren-Aufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode für mehrere Elemente (ME-MS61) untersucht. Wo die Au-AA24-Ergebnisse über 10 ppm lagen, wurden die Proben erneut mittels eines Feuerprobenverfahrens mit einem Nominalgewicht von 50 g und gravimetrischem Abschluss (Au-GRA22) analysiert. QA/QC-Programme unter Verwendung von internen Standardproben und Leerproben, Feld- und Laborduplikaten sowie Laborstandards und Leerproben weisen auf eine insgesamt gute Genauigkeit und Präzision hin.

Valérie Doyon, P.Geo, Senior-Projektgeologin bei Fury, ist eine qualifizierte Person im Sinne der kanadischen Offenlegungsvorschriften für Mineralprojekte (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes, auf Kanada fokussiertes Explorationsunternehmen, das in zwei ertragreichen Bergbauregionen in Kanada tätig ist und eine Beteiligung von 5,8 % an Contango Silver and Gold Inc. hält. Unter der Führung eines Managementteams und eines Vorstands, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten vorweisen können, beabsichtigt Fury, seine auf mehrere Millionen Unzen Gold ausgerichtete Plattform durch strenge Projektbewertung und herausragende Explorationsleistungen auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Branchenstandards in den Bereichen Unternehmensführung, Umweltschutz, gesellschaftliches Engagement und nachhaltiger Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen zu Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen zu Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas, Investor Relations

Tel.: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können weitere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Informationen über das laufende Explorationsprogramm des Unternehmens im Rahmen des Eau-Claire-Projekts.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann keine Gewissheit darüber bestehen, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich zutreffend erweisen werden. Die Mineralexploration ist ein risikoreiches Unterfangen.

Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular und im MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca und im Jahresbericht des Unternehmens unter www.sec.gov erörtert werden. Leser sollten sich nicht in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus unsicher sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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