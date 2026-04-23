IRW-News: High Tide Inc.: High Tide kündigt proaktive Schritte zur Nachforschung und Klärung einer möglichen Manipulation seiner Stammaktien an

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide kündigt proaktive Schritte zur Nachforschung und Klärung einer möglichen Manipulation seiner Stammaktien an

CALGARY, AB, 23. April 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein einflussreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten - nimmt heute zu jenen Kommentaren Stellung, die vor kurzem in verschiedenen Online-Foren und Anleger-Communities zu den Handelsaktivitäten in Zusammenhang mit den Stammaktien des Unternehmens aufgetaucht sind.

Das Unternehmen möchte sich direkt zu den Bedenken äußern, die sowohl öffentlich als auch über die direkte Kontaktaufnahme mit dem Management im Hinblick auf ungewöhnliche Handelsmuster mit den Stammaktien von High Tide angesprochen wurden. Das Unternehmen nimmt diese Bedenken sehr ernst. Das Board of Directors und das Management haben die Handelsdaten, welche die Stammaktien des Unternehmens betreffen, einschließlich der Handelsaktivitäten rund um die Termine der Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse des Unternehmens, aktiv überwacht und geprüft.

Im Laufe der mehr als zehn letzten aufeinanderfolgenden Quartale hat das Unternehmen hervorragende Geschäftsergebnisse abgeliefert, die fast immer die Erwartungen der über die Aktien berichtenden Analysten übertroffen haben. Obwohl der Markt nach Börsenschluss durchwegs positiv auf diese Ergebnisse reagiert hat, konnte das Unternehmen ein wiederkehrendes Muster beobachten: am darauffolgenden regulären Handelstag lag der Schlusskurs seiner Stammaktien konsequent unter dem Schlusskurs des Vortages. Gemeinsam mit seinem Market Maker hat das Unternehmen die entsprechenden Handelsmuster, Positionsberichte und dazugehörigen Daten verfolgt, um sich Klarheit über den Ursprung und die Art dieser Aktivitäten zu verschaffen.

Aufgrund der bislang zusammengetragenen Informationen hat das Unternehmen berechtigten Grund zu der Annahme, dass bestimmte Handelsaktivitäten bei seinen Aktien möglicherweise nicht den normalen Marktkräften entsprechen und bestimmte Verhaltensweisen gegen die in Kanada und den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze verstoßen könnten. Das Unternehmen will nun entschieden und proaktiv vorgehen, um diese Angelegenheit vollständig aufzuklären.

Vorgesehene Maßnahmen

Das Unternehmen hat die Absicht, qualifizierte forensische Ermittler und Branchenexperten mit einschlägiger Erfahrung auf dem Gebiet der Wertpapiermarktstrukturen und Handelsüberwachung zu beauftragen. Diese Experten werden eine gründliche und unabhängige Prüfung der Handelsaktivitäten in Zusammenhang mit den Stammaktien von High Tide durchführen und sich hier vor allem auf Aktivitäten rund um die Veröffentlichungen der Geschäftsergebnisse des Unternehmens sowie anderer wesentlicher Offenlegungen konzentrieren.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Ergebnisse dieser Untersuchung zusammen mit allen Begleitbelegen den zuständigen Regulierungsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten vorzulegen, unter anderem auch den Wertpapieraufsichtsbehörden und Selbstregulierungsorganisationen, in deren Zuständigkeitsbereich das Handelsverhalten fällt. Das Unternehmen wird bei allen behördlichen Nachforschungen, die sich aus dieser Angelegenheit ergeben könnten, uneingeschränkt kooperieren.

Dem Management und dem Board of Directors von High Tide ist es ein Anliegen, die Interessen aller Aktionäre zu wahren und sicherzustellen, dass der Markt für die Stammaktien des Unternehmens fair, transparent und effizient funktioniert und den Erwartungen der Anleger sowie den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

Kommunikation mit den Aktionären

Das Unternehmen ersucht alle Aktionäre bzw. Marktteilnehmer, die über Informationen verfügen, welche im Hinblick auf ungewöhnliche Handelsaktivitäten im Zusammenhang mit den Stammaktien von High Tide relevant sein könnten, sich mit dem Unternehmen per E-Mail unter ir@hightideinc.com in Verbindung zu setzen. Alle eingehenden Informationen werden mit angemessener Vertraulichkeit und Diskretion behandelt.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 221 inländischen und 1 internationalen Geschäftsstandort. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden. Das Unternehmen wurde 2025 zum ersten nordamerikanischen Cannabis-Einzelhändler, der eine Präsenz im stationären Einzelhandel in Deutschland eröffnet hat.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die TSXV) zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

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