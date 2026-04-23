IRW-News: Kingman Minerals Ltd.: Kingman erweitert seine Beteiligungen am hochgradigen Goldprojekt Mohave, dem Standort der historischen Mine Rosebud

IRW-PRESS: Kingman Minerals Ltd.: Kingman erweitert seine Beteiligungen am hochgradigen Goldprojekt Mohave, dem Standort der historischen Mine Rosebud

Vancouver, British Columbia - 22.04.26 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (Frankfurt: 47A1) (Kingman oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Hilfe von Burgex Mining Consultants 121 zusätzliche Erzgang-Claims im und rund um den Standort der historischen Mine Rosebud abgesteckt hat. Mit dieser beträchtlichen Erweiterung der Beteiligungen steigt der Grundbesitz des Unternehmens im Gebiet auf 192 Erzgang-Claims mit einer Gesamtfläche von 1.216 Hektar (3.006 Acres).

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Abbildung 1 - Erweiterung des Projekts Mohave durch Abstecken von 121 weiteren Claims.

Bedeutende Bohrabschnitte rechtfertigen weitere Arbeiten

Das Unternehmen hat vor Kurzem sein 8 Bohrlöcher umfassendes Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet abgeschlossen. In allen 8 Bohrlöchern im Rahmen des Programms wurden bedeutende Abschnitte durchteuft. Die Ergebnisse stehen aus; das Unternehmen plant jedoch bereits die Erweiterung seines Bohrprogramms und die Einreichung eines Antrags für ein umfassenderes Programm in naher Zukunft beim Bureau of Land Management.

Wir könnten nicht zufriedener sein mit dem jüngsten Bohrprogramm. Alle Anzeichen deuten auf eine signifikante geologische Aktivität in diesem Gebiet hin. Nachdem seit den 1920- und 1930er-Jahren keine Bergbauarbeiten auf dem Projekt stattgefunden haben, spricht alles dafür, dass hier noch eine beträchtliche und bedeutende Ressource definiert werden kann, so Simon Studer, Interims-CEO und Direktor.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen Regulierungsanforderungen gemäß National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von Bradley C. Peek, MSc., CPG, dem qualifizierten Sachverständigen und Direktor von Kingman Minerals Ltd., geprüft.

ÜBER

Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS) ist ein börsennotiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Edelmetallvorkommen in Nordamerika gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Mohave, umfasst die zu 100 % unternehmenseigene historische Mine Rosebud, die sich in den Music Mountains in Mohave County (Arizona) befindet. In den 1880er-Jahren wurden in diesem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt, die vor allem in den späten 1920er und 1930er Jahren abgebaut wurden. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Schacht sowie Stollen, Aufbrüche und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß. Nach Ansicht des Unternehmens sind Bohrungen und Probenahmen entlang der Erweiterungen der bestehenden und zusätzlichen Erzgangstrukturen in Streichrichtung und in die Tiefe entscheidend, um das vollständige Potenzial des Gebiets zu erproben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Simon Studer, Interims-CEO & Direktor

+41 77 459 16 20

simonstuder@kingmanminerals.com

www.kingmanminerals.com

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Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören unter anderem behördliche Genehmigungsverfahren. Obwohl Kingman der Ansicht ist, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegten Annahmen angemessen sind, einschließlich der Annahme, dass alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen rechtzeitig eingeholt werden, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Es kann nicht gewährleistet werden, dass solche Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Kingman lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

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