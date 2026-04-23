IRW-News: Kirkstone Metals Corp.: Kirkstone Metals erwirbt das Konzessionsgebiet Sampson Lake in Saskatchewan

IRW-PRESS: Kirkstone Metals Corp.: Kirkstone Metals erwirbt das Konzessionsgebiet Sampson Lake in Saskatchewan

23. April 2026 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (das Unternehmen oder Kirkstone) (TSXV: KSM, FWB: VO0, OTCQB:KSMCF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Aktienkaufvereinbarung (die Kaufvereinbarung) der im Privatbesitz befindlichen Samson Metals Corp. (Samson) und dem alleinigen Aktionär von Samson, Konrad Pimiskern, (der Verkäufer) abgeschlossen hat, welcher zufolge das Unternehmen sich bereit erklärt hat, alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Samson gegen die Ausgabe von 4.100.000 Stammaktien des Unternehmens (die Vergütungsaktien) zu erwerben.

Samson hat über seine Beteiligung an zwei separaten Optionsvereinbarungen für Konzessionsgebiete (die zugrunde liegenden Vereinbarungen) das Recht auf den Erwerb von zwei Mineralclaims in der Provinz Saskatchewan, die sich über eine Fläche von insgesamt etwa 823 Hektar erstrecken. Die Claims werden gemeinhin als das Konzessionsgebiet Sampson Lake bezeichnet und umfassen das Projekt Sampson Lake und das Projekt Cluff Lake Road. Gemäß den Bedingungen der zugrunde liegenden Vereinbarungen wird Samson die Mineralclaims des Konzessionsgebiets Sampson Lake bei Abschluss von gestaffelten Barzahlungen in Gesamthöhe von 370.000 C$ und Aufwendung von 400.000 $ für Explorationsausgaben im Laufe der nächsten zwei Jahre erwerben, wobei die Claims Gegenstand einer NSR-Royalty (Net Smelter Return) von 2 % zugunsten der jeweiligen Verkäufer sind. Ein Teil dieser Royalties kann im Einklang mit den Bedingungen der zugrunde liegenden Vereinbarungen erworben werden.

Samson, der Verkäufer und die Verkäufer im Rahmen der zugrunde liegenden Vereinbarungen stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und die Ausgabe von Vergütungsaktien an den Verkäufer wird nicht zur Schaffung eines neuen Insiders des Unternehmens führen. Der Abschluss der Verkaufsvereinbarung und die Ausgabe der Vergütungsaktien stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die TSXV). In Verbindung mit dem Abschluss der Verkaufsvereinbarung werden keine Vermittlungsgebühren oder -provisionen gezahlt.

Mit dem Erwerb des Konzessionsgebiets Sampson Lake ergänzt das Unternehmen sein Asset-Portfolio im Athabasca-Becken um zwei hochwertige Explorationsprojekte.

Das Projekt Sampson Lake befindet sich im Osten des Athabasca-Beckens und grenzt an das Konzessionsgebiet West Bear von Uranium Energy Corp. Bei historischen Explorationsarbeiten wurde eine große lineare elektromagnetische (EM) Anomalie auf mehr als 10 km in Verbindung mit einer nach Nordosten streichenden regionalen Struktur ermittelt. Das südliche Ende der Anomalie liegt an der südlichen Grenze des Konzessionsgebiets Mitchell, wobei die EM-Bodendaten auch lineare abzweigende Strukturen aufzeigen, die sich weit in das Konzessionsgebiet hinein erstrecken.1

Das Projekt Cluff Lake Road (das Projekt CLR) erstreckt sich über etwa 531 ha im Südwesten des Athabasca-Beckens in Nord-Saskatchewan, wo mehrere neue Entdeckungen, einschließlich der Uranlagerstätten Arrow und Triple R, gemacht wurden. Das Projekt CLR liegt 5 km östlich der Cluff Lake Road (Highway 955), die zur historischen Mine Cluff Lake führt. Die Mine Cluff Lake produzierte etwa 62.000.000 Pfund Yellowcake-Uran.2 Das Projekt Cluff Lake Road grenzt an den östlichen Rand des von Fission 3.0 betriebenen Projekts Patterson Lake North, das auf eine lange Explorationsgeschichte zurückblicken kann.

Historische Arbeiten

Das Projekt CLR, das über hervorragenden Straßenzugang verfügt, gilt mit mehreren klassischen diskordanzgebundenen Zielen als bohrbereit.

- Zadar Ventures Ltd. führte 2013 und 2017 sowohl eine geophysikalische DC-Resistivitätsvermessung als auch eine Radonmessung auf dem Projekt CLR durch und definierte das primäre Explorationsziel: eine rund 4 km lange resistive Anomalie, die generell von Norden nach Süden streicht und mit Radongasanomalien, einem Uranzerfallsprodukt, übereinstimmt.3, 4

- Im Jahr 2022 wurde das Projekt CLR einer 842,5 Profilkilometer umfassenden magnetischen Bodenvermessung unterzogen, deren Ergebnisse ein eingehenderes Verständnis der lokalen Geologie, einschließlich Verwerfungen und Kontaktzonen, lieferten.5

Abbildung 1. Linie 400N - induziertes Pol-Pol-Array - geschichteter offensichtlicher Resistivitäts- und Aufladbarkeits-Pseudoabschnitt, Zadar Ventures Ltd.

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Derzeit räumt das Unternehmen den untertägigen Anomalien mit Ähnlichkeiten zur Lagerstätte Shea Creek und dem Projekt CLR Priorität ein. Die Uranlagerstätte Shea Creek liegt rund 30 km nordwestlich des Projekts CLR und verfügt über eine angedeutete Mineralressource von 67,66 Millionen Pfund Uran (2.067.900 Tonnen mit 1,48 % U3O8) und eine vermutete Mineralressource von 28,19 Millionen Pfund U3O8 (1.272.200 Tonnen mit 1,01 % U3O8).6

Quellenangaben:

1) Technischer Bericht für das Konzessionsgebiet Mitchell Lake für 92 Resources Corp., erstellt von E. Harrington, datiert mit 13. April 2014.

2) Pressemitteilung von Orano Canada Inc. vom 2. Mai 2024.

3) Exploration des Projekts PNE in Nord-Saskatchewan in den Jahren 2013 und 2014, erstellt von P. D. Gray für Zadar Ventures Inc., datiert mit 12. März 2015.

4) Bewertungsbericht für das Konzessionsgebiet PNE für Senator Minerals Inc., erstellt von E. Harrington, datiert mit 15. Januar 2018.

5) Bericht über eine magnetische Vermessung auf dem Konzessionsgebiet Cluff Lake Road für Kiplin Metals Inc., erstellt von J.-M. Hubert, datiert mit November 2022.

6) Technischer Bericht für die Uranlagerstätte Shea Creek, Nord-Saskatchewan, mit einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung für UEX Corporation, erstellt von R. S. Eriks, J. Gray, D. A. Rhys und S. Hasegawa, datiert mit 31. Mai 2013.

Die in dieser Pressemitteilung angegebenen Daten beziehen sich auf historische Explorationsarbeiten. Kirkstone hat weder eine unabhängige Untersuchung der Probenahmen durchgeführt noch die Ergebnisse der früheren Explorationsarbeiten unabhängig analysiert, um diese zu verifizieren. Kirkstone erachtet diese früheren Bohrergebnisse als relevant, da das Unternehmen diese Daten als Grundlage für die Planung von Explorationsprogrammen heranziehen wird. Die aktuellen und künftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens umfassen die Überprüfung der historischen Daten durch Exploration und Bohrungen.

Das Management des Unternehmens weist darauf hin, dass Ergebnisse, Entdeckungen oder die Produktion auf Konzessionsgebieten in der Nähe der Konzessionsgebiete des Unternehmens nicht unbedingt auf das Vorkommen einer Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Tim Henneberry, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Kirkstone Metals Corp.

Kirkstone Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uran-Assets gerichtet ist, die den globalen Übergang zu zuverlässiger, sauberer Energie unterstützen. Sein Vorzeige-Uranprojekt Key Lake Road befindet sich im Athabasca-Becken in Saskatchewan, einer der weltweit führenden Uranregionen. Das Unternehmen legt Wert auf verantwortungsvolle Exploration und disziplinierte Kapitalzuteilung.

Bitte besuchen Sie unsere Website unter www.kirkstonemetalscorp.com.

Für weitere Informationen schicken Sie bitte eine E-Mail an info@kirkstonemetals.com.

Im Namen des Board of Directors von

Kirkstone Metals Corp.

gezeichnet//

Clive Massey

Clive Massey

Chief Executive Officer

(604) 341-6870 (Büro)

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Investor Relations, James Romano

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