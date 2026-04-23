IRW-News: Redwood AI Corp.: Redwood AI kündigt ein Update seines KI-gestützten Preis- und Verfügbarkeitssystems für Chemikalien auf seiner Plattform an, unterstützt durch eine Innovationsförderung der Regierung Kanadas

IRW-PRESS: Redwood AI Corp.: Redwood AI kündigt ein Update seines KI-gestützten Preis- und Verfügbarkeitssystems für Chemikalien auf seiner Plattform an, unterstützt durch eine Innovationsförderung der Regierung Kanadas

Vancouver, Kanada - 23. April 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) (Redwood oder das Unternehmen) freut sich, ein bedeutendes Update der Chemikalienpreis- und -verfügbarkeitsfunktionen (das Update) seiner KI-gestützten Chemikaliensyntheseplattform Reactosphere bekanntzugeben. Das Update wird zum Teil durch Beratungsdienste sowie Forschungs- und Entwicklungsmittel unterstützt, die Redwood AI Operations Inc., die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Redwood AI, vom Industrial Research Assistance Program des National Research Council of Canada (NRC IRAP) Redwood AI Operations Inc. erhält Beratungsleistungen und Fördermittel in Höhe von bis zu 75.000 $ vom Industrial Research Assistance Program des National Research Council of Canada (NRC IRAP) zur Unterstützung eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts mit dem Titel Develop a scalable data lake for storing chemical pricing data für den Zeitraum vom 1. Mai 2025 bis zum 31. März 2026, wodurch das Unternehmen die Entwicklung seiner Preisdateninfrastruktur beschleunigen kann.

erhält. Die erweiterte Plattform soll Chemikern und Beschaffungsteams dabei helfen, in einem globalen Markt schnellere und besser informierte Beschaffungsentscheidungen zu treffen, in dem sich Preise, Verfügbarkeit, Zölle und Logistik schnell ändern können, wodurch die Kostensicherheit und die Lieferzuverlässigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette von Chemikalien hinweg verbessert werden. https://search.open.canada.ca/grants/record/nrc-cnrc%2C172-2025-2026-Q1-1029664%2Ccurrent

Das Update erweitert die Vendor Intelligence-Funktionen von Redwood, um die Verfügbarkeit und die Preise von Chemikalien bei mehr als 90 Anbietern weltweit zu überwachen. Durch die Erweiterung der Abdeckung und die Verbesserung der Datenaktualisierungsprozesse ist das Unternehmen der Ansicht, dass Nutzer alternative Lieferanten früher identifizieren, durch Lieferengpässe verursachte Verzögerungen reduzieren und ihre Anpassungsfähigkeit bei der Beschaffung in angespannten Märkten stärken können. Entscheidend ist, dass die Bereitstellung mehrerer globaler Anbieter ein einzigartiger Aspekt der Plattform ist, der ihre Nutzung durch eine Vielzahl von Kunden ermöglicht, die ein breites Spektrum an Chemikalienlieferanten einsetzen.

Um Kunden bei der Bewältigung realer Lieferengpässe zu unterstützen, kann das System nach Anbieter gefiltert werden, sodass Benutzer Optionen basierend auf regions- oder unternehmensspezifischen Beschaffungsbedingungen auswerten können. Dies soll Entscheidungen unterstützen, die durch Zölle, Lieferzeiten und andere grenzüberschreitende Logistikfaktoren beeinflusst werden, und es Teams ermöglichen, praktikable Alternativen zu vergleichen, ohne den wichtigen Kontext aus den Augen zu verlieren, wo sich Materialien befinden und wie sie geliefert werden können.

Die aktualisierte Plattform kann zudem die internen Preis- und Verfügbarkeitsdaten der Kunden zusammen mit externen Signalen von Lieferanten integrieren und so eine umfassendere und individuellere Sicht auf Beschaffungsoptionen ermöglichen. Darüber hinaus kann das System von Redwood den Chemikalienbestand eines Kunden integrieren, was eine schnellere Prüfung vorhandener Materialien ermöglicht und Teams hilft, Kaufentscheidungen an den bereits intern verfügbaren Produkten auszurichten.

Redwood geht davon aus, dass diese Verbesserungen seine Preisinfrastruktur weiter stärken werden, indem sie die Datenabdeckung, Flexibilität und Integration verbessern - Funktionen, die insbesondere für Organisationen wertvoll sein können, die komplexe chemische Einsatzstoffe, enge Zeitpläne sowie kostenkritische Forschungs- und Produktionsprogramme managen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Verbesserungen Reactosphere als wertvolle Lösung für Pharmaunternehmen, Auftragsentwicklungs- und -fertigungsorganisationen (CDMOs) und Forschungseinrichtungen, die auf komplexe globale Lieferketten für Chemikalien angewiesen sind, sowie für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen, bei denen Transparenz bei der Beschaffung und Verfügbarkeit von Chemikalien von entscheidender Bedeutung ist, positionieren.

Bei diesem Update geht es darum, die Beschaffung von Chemikalien in einen schnelleren und vertretbareren Entscheidungsprozess zu verwandeln, und Chaos zu vermeiden. Durch die Kombination einer umfassenden globalen Lieferantentransparenz mit den internen Preis- und Bestandsdaten jedes Kunden können wir Teams dabei unterstützen, Ausfallzeiten zu reduzieren, kostspielige Ersatzbeschaffungen zu vermeiden und bei sich ändernden Handelsbedingungen mit größerer Planungssicherheit zu agieren. Außerdem schafft es die Grundlage für eine proaktivere Beschaffung, indem Teams frühzeitig Signale zu Versorgungsrisiken und alternativen Beschaffungsoptionen erhalten, bevor Unterbrechungen die Fristen oder Budgets beeinflussen. Dadurch wird die Einführung der Plattform für Anwendungen in den Bereichen Pharma, F&E und Verteidigung weiter verbessert, so Louis Dron, CEO von Redwood AI.

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ist darauf ausgelegt, eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.

Louis Dron

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Louis Dron

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 530 8488

E-Mail: investors@redwoodai.com

Die CSE und ihr Informationsdienstleister haben diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen darstellen, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Begriffe wie glauben, erwarten, voraussehen, schätzen, beabsichtigen, planen, könnte, sollte, wird, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet und umfassen in dieser Pressemitteilung Aussagen bezüglich des Updates, die Verbesserung fur die Nutzer und die sich daraus ergebenden Vorteile im Allgemeinen sowie die weitere Entwicklung der Plattform und der damit verbundenen Tools. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig darauf verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83916

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83916&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7579221093

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.