IRW-News: Renforth Resources Inc.: Renforth nimmt Explorationsaktivitäten zur Auffindung von Gold und kritischen Mineralien wieder auf

IRW-PRESS: Renforth Resources Inc.: Renforth nimmt Explorationsaktivitäten zur Auffindung von Gold und kritischen Mineralien wieder auf

NICHT ZUR VERBREITUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

- Goldlagerstätte Parbec - Mobilisierung zur Wiederaufnahme der Stripping-Aktivitäten im Tagebaubetrieb der Lagerstätte hat begonnen

- Polymetalllagerstätte Victoria - KI-gestütztes Programm zur Zielauffindung mittels spektraler Fernerkundung im Projekt Victoria und den noch ausstehenden Bereichen der Konzession MMP wurde eingeleitet

- Polymetalllagerstätte Victoria - Bohrgenehmigung wurde erteilt, Programmplanung ist im Gange

Pickering, Ontario - 23. April 2026 / IRW-Press / Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR) (Renforth oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Exploration in zwei unserer unternehmenseigenen Minerallagerstätten unweit der Kleinstadt Malartic in Quebec wieder aufgenommen wurde. Es sind dies unsere Goldlagerstätte Parbec und unsere Polymetalllagerstätte Victoria.

Goldlagerstätte Parbec

Im Konzessionsgebiet Parbec werden aktuell Maschinen und Geräte angeliefert, nachdem das Unternehmen das Feldprogramm im Tagebaubetrieb seiner Goldlagerstätte nun wieder aufnimmt. Diese Initiative schließt an das vor kurzem abgeschlossene Abschlagprobenahmeprogramm und baut auf dem erfolgreichen Stripping-Programm vom Spätherbst 2025 auf, durch das die entscheidende Verbindungsstelle zwischen dem goldführenden Cadillac Break und dem Diorite Splay - einer goldmineralisierten Struktur, die sich bis in die Sedimente der Pontiac Group hinein erstreckt - freigelegt wurde.

Diese strukturelle Konfiguration weist bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit der benachbarten Konzession der Firma Canadian Malartic auf, wo sich die bereits in früherer Zeit entdeckte Verwerfung Sladen bis in die Sedimente der Pontiac Group hinein ausdehnt. Sie gilt als primärer Einflussfaktor für die Goldeinlagerungen.

Das Abschlagprobenprogramm hat die Oberflächenabdeckung nun auf etwa 320 Meter mal 120 Meter erweitert und umfasst Teile des Cadillac Break, des Diorite Splay sowie der Sedimente der Pontiac Group. Das Programm sieht vor, von dem Punkt aus, an dem der untertägige Stollen in etwa 100 Metern Tiefe endet, in nordwestlicher Richtung voranzuschreiten.

Zusätzlich zur Freilegung eines zuvor kaum explorierten Segments des mineralisierten Cadillac Break bei Parbec soll das Programm auch das Areal unmittelbar oberhalb der Zone, wo das Unternehmen eine untertägige Massenprobenahme plant, freilegen.

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Polymetalllagerstätte Victoria

Renforth hat ein umfangreiches Zielauffindungsprogramm im Bereich der Lagerstätte Victoria und in weiten Teilen des Konzessionsgebiets Malartic Metals Package (MMP) eingeleitet. Das Programm kombiniert Satellitenfernerkundungsdaten, LiDAR-Bilder sowie auf lokaler und regionaler Ebene dokumentierte geologische Informationen mit proprietären KI-Tools und dem Praxis-Knowhow von Geowissenschaftlern, um neue, hochwertige Explorationsziele zu generieren.

Dieser Ansatz ist für Renforth angesichts der Skalierbarkeit, die dieser im Bereich der Konzession MMP eröffnet, von besonderem strategischem Interesse. Schließlich handelt es sich hier um ein sehr großes Konzessionsgebiet, das neben ausgedehnten, noch nicht erkundeten Bereichen auch mehrere bestätigte Mineralisierungszonen beherbergt. Die Sedimente der Pontiac Group sind im Bereich dieses Korridors noch weitgehend unerforscht. Nichtsdestotrotz sprechen die geologischen Merkmale des Konzessionsgebiets ganz klar für eine ausgedehnte und systematische Exploration. Zu den wesentlichen Faktoren, die diese Überzeugung stützen, zählen die bereits nachgewiesenen ausgedehnten Mineralisierungen bei Victoria und Lalonde, die direkte Anbindung an das Konzessionsgebiet der Canadian Malartic Mine mit ihrem riesigen Goldförderbetrieb im Bereich der Pontiac-Sedimente, die Nähe zum Cadillac Break sowie der hier vorgefundene mineralreiche Decelles-Batholith, der einen Teil des Konzessionsgebiets unterlagert. Insgesamt stärken diese Merkmale das Vertrauen von Renforth in das Potenzial, im gesamten MMP-Gebiet weitere Mineralisierungen zu erschließen.

Ebenfalls als positive Entwicklung ist zu werten, dass Renforth die Bohrgenehmigung für Victoria erhalten hat und nun seine Planung für das bevorstehende Bohrprogramm entsprechend intensiviert. Eine Pressemitteilung mit Einzelheiten zum Programmbeginn und den geplanten Bohrlöchern wird voraussichtlich in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Qualifizierter Sachverständiger

Francis Newton, P.Geo, OGQ-Nr. 2129, ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Renforth Resources Inc.

Renforth Resources Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Projekten mit Vorkommen von kritischen Mineralen und Gold in der Provinz Québec konzentriert. Die wichtigsten Projekte des Unternehmens sind die polymetallische Ni-Co-Cu-Zn-Ag-Au-PGM-Lagerstätte Victoria und die Goldlagerstätte Parbec, die sich beide in der Nähe von Malartic, Québec, in einer der führenden Bergbauregionen Kanadas befinden.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Nicole Brewster, President & CEO, Renforth Resources Inc.

Tel: (416) 818-1393

E-Mail: Nicole@renforthresources.com

Website: www.renforthresources.com

Renforth Resources Inc. Unit 1B, 955 Brock Road Pickering, Ontario L1W 2X9

CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Renforth wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die von zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die ausschließlich zum Datum dieser Pressemitteilung gelten. Renforth lehnt jedwede Verpflichtung zur Aktualisierung solcher Faktoren oder öffentlichen Bekanntgabe des Ergebnisses einer Überarbeitung der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ab, um zukünftigen Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen.

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