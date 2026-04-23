IW-Studie: Schwemme von Billig-Produkten aus China belastet deutsche Wirtschaft

Berlin, 23. Apr (Reuters) - ⁠Der deutschen Wirtschaft entgeht einer Studie zufolge jedes Jahr eine Wertschöpfung im Milliardenbereich durch die Schwemme von Billig-Produkten aus China. Insgesamt seien es 2,4 Milliarden Euro, davon 1,3 Milliarden im Einzelhandel, teilte der Handelsverband HDE am Donnerstag in Berlin mit. Er hatte dazu eine Studie beim Kölner ‌Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Auftrag gegeben. Bund, Ländern und Kommunen entgingen durch die chinesischen Händler Temu und Shein Steuereinnahmen in Höhe von 429 Millionen Euro pro Jahr. Darüber hinaus ⁠fielen durch ⁠den Wettbewerb über 40.000 Arbeitsplätze in Deutschland weg, davon 28.300 im Einzelhandel.

Die Branche brandmarkt den Wettbewerb als unfair. Temu und Shein hielten sich oft nicht an die rechtlichen und regulatorischen Vorgaben in Deutschland, lieferten unsichere Ware, die mitunter gesundheitsgefährdend sein könne, sagte HDE-Präsident Alexander von Preen. "Denn anders als Temu und Shein werden die hiesigen Händler streng kontrolliert."

Online-Plattformen und Händler aus ‌der Volksrepublik liefern täglich 460.000 Pakete nach Deutschland, EU-weit sind ‌es zwölf Millionen Pakete. "Wettbewerb ist gut, aber er muss fair sein", betonte von Preen. Der HDE forderte den Zoll auf, ähnlich wie in Frankreich bei der Einfuhr der Pakete mit massiven Schwerpunktkontrollen deutliche ⁠Signale zu setzen und den Kontrolldruck zu erhöhen. Außerdem müsse jeder Nicht-EU-Händler einen solventen und in ‌der Praxis erreichbaren Repräsentanten innerhalb der EU haben.

Die ⁠EU hat sich gerade auf die größte Reform der europäischen Zollvorschriften seit 1968 verständigt. Verfahren sollen digitaler und damit einfacher und schneller werden. 2025 gelangten schätzungsweise 5,9 Milliarden Sendungen mit geringem Wert in die EU - in Paketen, die direkt an ‌die Verbraucher versandt wurden. 90 Prozent dieser Lieferungen ⁠stammten aus China. Auch aus EU-Sicht entsprechen ⁠viele davon nicht den hiesigen Standards.

EU-Kommission und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union hatten sich im November 2025 darauf geeinigt, die bisher geltende Zollbefreiung für Pakete im Wert von weniger als 150 Euro aufzuheben. Als vorübergehende Lösung soll ab Juli 2026 ein Zoll in Höhe von drei Euro auf diese Pakete eingeführt werden. Zudem wird - spätestens im November 2026 - eine Bearbeitungsgebühr für Waren erhoben, die in die EU eingeführt werden, um die steigenden Kosten für Zollbehörden auszugleichen. Die Höhe steht noch nicht fest. Sobald die Reform umgesetzt und die ⁠neue Datenplattform voll funktionsfähig ist, werden normale Zölle erhoben.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)