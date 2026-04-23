Klingbeil will bei Steuerreform Geringverdiener spürbar entlasten

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠23. Apr (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil pocht bei der von CDU, CSU und SPD geplanten Einkommensteuerreform auf eine spürbare ‌Entlastung für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. "Ich rede vor allem von ⁠Menschen, ⁠die 2500 oder 3000 Euro brutto verdienen und mehr Geld im Portemonnaie haben sollen", sagte der SPD-Co-Chef der "Wirtschaftswoche" in einem am Donnerstag ‌veröffentlichten Interview. Die Entlastung ‌müsse spürbar sein. Die Reform solle zum 1. Januar 2027 umgesetzt werden.

Zur ⁠Gegenfinanzierung forderte Klingbeil einen höheren Beitrag ‌von Spitzenverdienern. "Menschen mit ⁠sehr hohen Einkommen und Vermögen müssen ihren Teil beitragen, dass Ungleichheiten in unserer Gesellschaft nicht noch ‌wachsen", erklärte ⁠er. "Für mich ist klar, ⁠dass breitere Schultern auch mehr tragen können." Große Teile der Koalitionspartner CDU und CSU lehnen eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes ab.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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